Колишнього подружжя Олівію Вайлд та Джейсона Судейкіса знову помітили разом (фото)

Екс-подружжя виглядає доброзичливим, незважаючи на звинувачення Вайлд в тому, що Судейкіс не платить аліменти після їх розлучення.

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39-річна американська акторка Олівія Вайлд та її колишній чоловік, 47-річний актор Джейсон Судейкіс знову возз'єдналися, щоб підтримати свого сина Отіса на футбольному матчі у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Екс-подружжя виглядало як ніколи доброзичливим, коли стояли поруч один з одним і підтримували свого восьмирічного сина. Останнім часом їх все частіше бачать разом, незважаючи на те, що Олівія Вайлд звинуватила колишнього чоловіка в тому, що він не платить аліменти після їхнього розлучення два роки тому.

Судейкіс під час футбольного матчу залишався невимушеним у чорній толстовці з графічним принтом, синіх джинсах, білих кросівках та червоній кепці.

Режисер картини "Не хвилюйся, серденько" обрала темно-синій комбінезон із широкими штанинами. Свій образ Олівія доповнила солом'яним капелюхом та сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Олівія Вайлд звинуватила колишнього чоловіка Джейсона Судейкіса в тому, що він не платить аліменти після їхнього розлучення в листопаді 2020 року.

Також Фокус писав про переживання Олівії Вайлд після розлучення з Гаррі Стайлсом.