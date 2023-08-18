Дрейк подарил фанатке сумку Hermes Birkin за 35 тысяч долларов (видео)

Ранее артист говорил, что коллекционирует дорогостоящие сумки для некой женщины.

36-летний канадский рэпер Дрейк удивил фанатов на своем концерте в Kia Forum в Инглвуде, Калифорния. Во время выступления артист подарил дорогую сумку одной из поклонниц в первом ряду. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Знаменитость сделал неожиданный подарок случайной фанатке, которая стояла около сцены. Дрейк отдал счастливице розовую сумку Hermes Birkin, которая продается на сайтах перепродажи примерно за 35 тысяч долларов (1,3 миллиона гривен).

На моменте, который запечатлел и опубликовал пользователь Designer.Ave в TikTok, видно, как он ходит по сцене с роскошным аксессуаром и говорит в микрофон публике: "Дрейк недешев". Затем артист вытянул руки к поклонникам в первом ряду , адевушка подняла руки, чтобы забрать сумку.

"Убедитесь, что у нее есть охрана на пути к выходу", — добавил Дрейк.

В 2017 году Дрейк рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что годами собирал сумки Hermes Birkin для "женщины, с которой я в конечном итоге оказался".

Ранее у него были отношения с Рианной, Дженнифер Лопес, Джулией Фокс, Кэт Деннингс, Хейли Бибер, Беллой Хадид и другими.

Также Фокус писал, что Дрейк сделал колье из колец, которые не подарил своим девушкам.