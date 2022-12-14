Дрейк сделал колье из колец, которые не подарил своим девушкам (фото)

Роскошное украшение создавалось более года.

Related video

36-летний канадский рэпер Дрейк сделал себе колье из колец, которые в свое время не подарил своим девушкам. Об этом пишет Daily Mail.

По заказу музыканта ювелир Алекс Мосс создал кастомное колье из 42 бриллиантов. Каждый камень символизирует неудачные отношения Дрейка: когда рэпер был готов уже сделать предложение, однако этого так и не произошло.

Известно, что ювелир создавал украшение в течение 14 месяцев, а общий вес камней составляет 351,38 карат. Колье обрамлено в 18-каратное белое золото.

[ + – ] Колье Дрейка

Судя по всему, среди колец на колье есть презенты, приготовленные Рианне, Джулии Фокс, Тайре Бэнкс и т.д. В общей сложности — 42 кольца.

[ + – ] Колье Дрейка

Также было известно о романтических отношениях между Дрейком и Тейлор Свифт, однако официальных подтверждений или опровержений со стороны знаменитостей не было.

Репер воспитывает 4-летнего сына Адониса от французской порноактрисы Софи Брюссо. До рождения ребенка Дрейк был против этого и хотел, чтобы женщина совершила аборт. Впрочем, сейчас время от времени он делится кадрами первенца в соцсетях.

Напомним, в свое время Дрейк встречался даже с Крис Дженнер.

Также Фокус писал о новом клипе Дрейка, в котором он показал украинскую паляницю.