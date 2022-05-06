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Дрейк показал в своем клипе украинскую паляницю (фото)

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Фото: Instagram champagnepapi | Дрейк

Артист записал общую песню и снял клип с музыкантом Future.

35-летний канадский рэпер Дрейк в новом клипе показал украинскую паляницю. Снимком со съемок уже вышедшего клипа он поделился на своей Instagram-странице с более чем 100 миллионами фолловеров.

Украинская паляниця стала участником съемок нового клипа Future и Дрейка
Украинская паляниця стала участником съемок нового клипа Future и Дрейка

Как известно, канадский музыкант поделился фото со съемок нового клипа с музыкантом Future на песню WAIT FOR U. Тематика ролика — рыцарские времена и поединки, так что на столе прошлых веков оказалась украинская паляниця с украинским гербом.

Дрейк поделился фото со съемок своего клипа

"Когда я загружен, я расслабляюсь", — отметил 35-летний музыкант под серией фото со съемок.

Новый клип Дрейка и Future

Напомним, канадский рэпер Дрейк поделился личным снимком с певицей Тейлор Свифт, подогрев слухи об их романе в Сети.

Также Фокус писал о совместной песне британского певца Эда Ширана и украинской группы "Антитіла". В своей коллаборации артисты показали кадры, снятые еще осенью 2021 года, когда британский музыкант посещал столицу Украины и снимал здесь свой клип.