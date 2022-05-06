Дрейк показав у своєму кліпі українську паляницю (фото)

Артист записав спільну пісню та зняв кліп з музикантом Future.

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35-річний канадський репер Дрейк у новому кліпі показав українську паляницю. Знімком зі зйомок кліпу, що вже вийшов, він поділився на своїй Instagram-сторінці з понад 100 мільйонами фоловерів.

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[ + – ] Українська паляниця стала учасником зйомок нового кліпу Future та Дрейка

Як відомо, канадський музикант поділився фото зі зйомок нового кліпу з музикантом Future на пісню WAIT FOR U. Тематика ролика — лицарські часи та поєдинки, тож на столі минулих століть опинилася українська паляниця з українським гербом.

[ + – ] Дрейк поділився фото зі зйомок свого кліпу

"Коли я завантажений, я розслабляюсь", — зазначив канадський музикант під серією фото.

[ + – ] Новий кліп Дрейка та Future

Нагадаємо, канадський репер Дрейк поділився особистим знімком зі співачкою Тейлор Свіфт, що підігріло чутки про їхній роман у мережі.

Також Фокус писав про спільну пісню британського співака Еда Ширана та українського гурту "Антитіла". У своїй колаборації артисти показали кадри, зняті ще восени 2021, коли британський музикант відвідував столицю України та знімав тут свій кліп.