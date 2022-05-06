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Дрейк показав у своєму кліпі українську паляницю (фото)

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Фото: Instagram champagnepapi | Дрейк

Артист записав спільну пісню та зняв кліп з музикантом Future.

35-річний канадський репер Дрейк у новому кліпі показав українську паляницю. Знімком зі зйомок кліпу, що вже вийшов, він поділився на своїй Instagram-сторінці з понад 100 мільйонами фоловерів.

Українська паляниця стала учасником зйомок нового кліпу Future та Дрейка
Українська паляниця стала учасником зйомок нового кліпу Future та Дрейка

Як відомо, канадський музикант поділився фото зі зйомок нового кліпу з музикантом Future на пісню WAIT FOR U. Тематика ролика — лицарські часи та поєдинки, тож на столі минулих століть опинилася українська паляниця з українським гербом.

Дрейк поділився фото зі зйомок свого кліпу

"Коли я завантажений, я розслабляюсь", — зазначив канадський музикант під серією фото.

Новий кліп Дрейка та Future

Нагадаємо, канадський репер Дрейк поділився особистим знімком зі співачкою Тейлор Свіфт, що підігріло чутки про їхній роман у мережі.

Також Фокус писав про спільну пісню британського співака Еда Ширана та українського гурту "Антитіла". У своїй колаборації артисти показали кадри, зняті ще восени 2021, коли британський музикант відвідував столицю України та знімав тут свій кліп.