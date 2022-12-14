Дрейк зробив кольє з каблучок, які не подарував своїм дівчатам (фото)

Розкішна прикраса створювалася понад рік.

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36-річний канадський репер Дрейк зробив кольє з каблучок, які свого часу не подарував своїм дівчатам. Про це пише Daily Mail.

На замовлення музиканта ювелір Алекс Мосс створив кастомне кольє із 42 діамантів. Кожен камінь символізує невдалі стосунки Дрейка: коли репер був готовий уже зробити пропозицію, проте цього так і не сталося.

Відомо, що ювелір створював прикрасу протягом 14 місяців, а загальна вага каміння становить 351,38 карат. Воно обрамлене у 18-каратне біле золото.

[ + – ] Кольє Дрейка

Судячи з усього, серед каблучок на кольє є презенти, приготовані Ріанні, Джулії Фокс, Тайрі Бенкс тощо. Загалом 42 каблучки.

[ + – ] Кольє Дрейка

Зазначимо, що також було відомо про романтичні стосунки між Дрейком та Тейлор Свіфт, проте офіційних підтверджень чи спростувань зі сторони знаменитостей не було.

Наразі репер виховує 4-річного сина Адоніса від французької порноакторки Софі Брюссо. До народження дитини Дрейк був проти цього і хотів, щоб жінка зробила аборт. Втім, наразі час від часу ділиться кадрами первістка у соцмережах.

Нагадаємо, свого часу Дрейк зустрічався навіть з Кріс Дженнер.

Також Фокус писав про новий кліп Дрейка, у якому він показав українську паляницю.