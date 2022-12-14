Дрейк зробив кольє з каблучок, які не подарував своїм дівчатам (фото)
Розкішна прикраса створювалася понад рік.
36-річний канадський репер Дрейк зробив кольє з каблучок, які свого часу не подарував своїм дівчатам. Про це пише Daily Mail.
На замовлення музиканта ювелір Алекс Мосс створив кастомне кольє із 42 діамантів. Кожен камінь символізує невдалі стосунки Дрейка: коли репер був готовий уже зробити пропозицію, проте цього так і не сталося.
Відомо, що ювелір створював прикрасу протягом 14 місяців, а загальна вага каміння становить 351,38 карат. Воно обрамлене у 18-каратне біле золото.
Судячи з усього, серед каблучок на кольє є презенти, приготовані Ріанні, Джулії Фокс, Тайрі Бенкс тощо. Загалом 42 каблучки.
Зазначимо, що також було відомо про романтичні стосунки між Дрейком та Тейлор Свіфт, проте офіційних підтверджень чи спростувань зі сторони знаменитостей не було.
Наразі репер виховує 4-річного сина Адоніса від французької порноакторки Софі Брюссо. До народження дитини Дрейк був проти цього і хотів, щоб жінка зробила аборт. Втім, наразі час від часу ділиться кадрами первістка у соцмережах.
Нагадаємо, свого часу Дрейк зустрічався навіть з Кріс Дженнер.
Також Фокус писав про новий кліп Дрейка, у якому він показав українську паляницю.