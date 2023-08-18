Линда Евангелиста рассказала об отношениях с Сальмой Хайек, женой свого бывшего бойфренда

Супермодель встречалась с миллиардером Франсуа-Анри Пино в начале 2000-х и воспитывает сына от миллиардера.

Линда Евангелиста рассказала об отношениях с Сальмой Хайек, которая, выйдя замуж за миллиардера Франсуа-Анри Пино, стала мачехой ее сына Августина. Об этом пишет Vogue.

В выпуске Vogue за сентябрь 2023 года 58-летняя супермодель дала изданию редкий комментарий, касающийся ее семьи.

Линда, которая встречалась с миллиардером Франсуа-Анри Пино в течение нескольких месяцев в 2005 и 2006 годах, делит 16-летнего сына Августина со своим бывшим.

Сальма Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри в 2009 году. Пара вместе воспитывает 15-летнюю дочь по имени Валентина, 15 лет.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

Линда рассказала Vogue, что в основном она проводит праздники с Сальмой и семьей Пино, и именно актриса оказала ей необходимую помощь, когда она понадобилась.

"Я заболела в День Благодарения, и Сальма села в самолет со своей дочерью, приехала сюда и приготовила ужин на День Благодарения", — рассказала Линда.

По ее словам, она без ума от фирменного блюда Сальмы: курицы по-мексикански с картофелем и трюфелями. И актриса приготовила для нее угощение.

"Дети помогли ей в конце. Она устроила настоящий пир. Я тогда сказала, что у меня не будет Дня Благодарения. А она просто ответила: "Подожди, я скоро буду". И пуф, она уже была рядом", — рассказала супермодель.

До этого Линда Евангелиста рассказывала о том, какое влияние на ее оказала косметическая процедура CoolSculpting, и как это повлияло на ее отношения с сыном.

Редкий побочный эффект от процедуры замораживания жира, которую она перенесла пять лет назад, изуродовал актрису, которая вынужденно стала затворницей.

"Августин говорил: "Мама, ты помнишь, когда ты была веселой? Помнишь, когда ты все время смеялась? Почему ты больше не смеешься?" Я ненавижу то, что это сделало с моими отношениями с ним", — говорила она в интервью.

"Я не должна быть обузой для своего ребенка. Он не должен меня поддерживать. Это не его работа", — заключила супермодель.

Напомним, в 1990-х Линда Евангелиста находилась на пике славы и являлась одной из самых знаменитых супермоделей в мире.

В 1987 году она вышла замуж за директора европейского отделения Elite Model Management в Париже Джеральда Мари, с которым развелась в 1993 году.

После у нее был роман с киноактером Кайлом Маклахленом, также модель встречалась с известным французским вратарем Фабьеном Бартезом.

С сентября 2006 по январь 2007 года Линда встречалась с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, сыном Франсуа Пино, владельцем модной империи, в которую входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и прочие.

Пино расстался с Евангелистой, когда она сообщила ему о беременности. В 2012 году начался судебный процесс об уплате алиментов их сыну Августину Джеймсу, родившемуся в 2007 году.

После долгих лет в затворничестве Линда Евангелиста решилась на откровенное интервью и рассказала о том, как неудачная косметологическая процедура повлияла на нее.