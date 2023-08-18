Бритни Спирс планирует записать новый альбом на фоне развода

Поклонники в восторге от того, что звезда может скоро выпустить альбом.

41-летняя американская певица Бритни Спирс заявила о намерениях записать новый альбом на фоне развода с Сэмом Асгари. Об этом пишет PageSix.

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"У нее есть новый писательский лагерь и она получает песни от некоторых известных артистов", — сообщил эксклюзивно инсайдер, близкий к звезде поп-музыки.

Несмотря на то, что в последнее время Спирс была занята написанием своих долгожданных мемуаров "Женщина во мне", другой источник поделился: "В идеале она хотела бы записать пластинку и, возможно, песню для выпуска книги".

Бритни Спирс Фото: Getty Images

С 2016 года обладательница "Грэмми" не выпускала ни одного альбома. В мае этого года уже появлялись слухи о том, что Спирс начала говорить о "новой записи и получила множество предложений, некоторые из которых она отклонила", включая сотрудничество с Бейонсе.

"Прелесть того, что Бритни снова свободна, заключается в том, что она впервые за очень долгое время может командовать, и она будет делать это в своем собственном темпе", — сказал тогда источник.

Новость о том, что певица официально закладывает основу для нового альбома появилась всего через день после того, как ее муж подал на развод. 29-летний Сэм Асгари назвал "непримиримые разногласия" причиной расставания пары и попросил, чтобы Спирс оплачивала супружескую поддержку и гонорары его адвокатов.

Пара связала себя узами брака на тайной церемонии в июне 2022 года после нескольких лет знакомства. В тот же год у Спирс случился выкидыш.

Также Фокус писал о причинах развода Бритни Спирс и Сэма Асгари.