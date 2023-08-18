Никогда не поздно: 7 способов исправить осанку, даже если вы уже взрослый
Если вы думаете, что во взрослом возрасте улучшить осанку невозможно, то заблуждаетесь. У вас есть возможность избавиться от сутулости, если вы будете следовать этим советам и рекомендациям.
С возрастом поддержание хорошей осанки становится все более важным для нашего здоровья в целом. Мышечный дисбаланс, боль в суставах и снижение подвижности могут быть результатом плохой осанки. Тем не менее, если у вас есть желание и вы готовы приложить к этому некоторые усилия, то получите массу бонусов, среди которых энергия и уверенность в себе. Об этом пишет Onlymyhealth.
"Неправильная осанка может привести к дискомфорту, а также к негативным состояниям здоровья, которые могут ухудшиться с возрастом. Все начинается, по большому счету, с лени. Люди часто принимают неправильную осанку, потому что считают, что так они будут чувствовать себя более комфортно, но это имеет противоположный эффект. Спинной мозг в первую очередь повреждается из-за неправильной сидячей позы, которая позже может превратиться в кошмар", — сказал физиотерапевт доктор Эрам Ризви.
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Первым шагом к улучшению осанки является осознание. В течение дня обращайте внимание на то, как вы сидите, стоите и ходите. Сохраняйте нейтральный позвоночник, расслабляя плечи, поднимая голову и удерживая подбородок параллельно полу. Проверяйте себя, чтобы убедиться, что вы ходите или сидите ровно. Итак, что еще можно сделать, чтобы исправить осанку?
Укрепляйте мышцы
Сильные мышцы кора обеспечивают стабильную основу для хорошей осанки. Занимайтесь упражнениями, нацеленными на мышцы живота и спины, такими как планка, мостик и пилатес. Укрепление этих мышц поможет поддержать ваш позвоночник и будет способствовать правильному выравниванию.
Используйте эргономичную мебель
Инвестируйте в эргономичную мебель и аксессуары, которые поддерживают правильную осанку. Выбирайте стулья с поясничной опорой, столы с регулируемой высотой и поддерживающие подушки. Подумайте об использовании стола для стояния, чтобы чередовать сидение и стояние в течение дня, уменьшая нагрузку на спину и улучшая осанку.
Регулярно делайте растяжку
Сохранение гибкости имеет решающее значение для здоровой осанки. Включите упражнения на растяжку в свой распорядок дня, чтобы мышцы оставались эластичными и не становились напряженными и ограниченными.
Сосредоточьтесь на растяжке груди, плеч, бедер и подколенных сухожилий, чтобы нейтрализовать последствия длительного сидения или сутулости.
Практикуйте правильную технику подъема
Неправильная практика поднятия тяжестей может привести к перенапряжению спины и поставить под угрозу вашу осанку. Не забывайте сгибать колени, держать спину прямо и поднимать вес мышцами ног всякий раз, когда вам нужно поднять что-то тяжелое. При подъеме избегайте скручивания тела и при необходимости обращайтесь за помощью.
Поддерживайте здоровый вес
Лишний вес может создать дополнительную нагрузку на суставы и повлиять на осанку. Стремитесь поддерживать здоровый вес с помощью сбалансированного питания и регулярных физических упражнений. Сбросив лишние килограммы, вы снизите нагрузку на спину, и вам будет легче поддерживать правильную осанку
Носите правильную обувь
Правильная обувь необходима для поддержания хорошей осанки. Выбирайте обувь, обеспечивающую достаточную поддержку свода стопы, амортизацию и удобную посадку. Избегайте высоких каблуков или обуви, в которой ваши ноги в течение длительного времени находятся в неестественном положении. Выбирайте поддерживающую обувь, которая обеспечивает правильное положение стоп, лодыжек и коленей.
Посетите физиотерапевта
Если вы испытываете постоянные проблемы с осанкой или хроническую боль, проконсультируйтесь с физиотерапевтом или мануальным терапевтом. Эти специалисты могут оценить вашу осанку, выявить основные скелетно-мышечные дисбалансы и предоставить целевые упражнения и процедуры, чтобы улучшить вашу осанку и облегчить дискомфорт.
Напомним, начните тренировать мышцы, которые отвечают за вертикальное положение тела, чтобы исправить осанку и стать выше.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.