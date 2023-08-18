Никогда не поздно: 7 способов исправить осанку, даже если вы уже взрослый

Если вы думаете, что во взрослом возрасте улучшить осанку невозможно, то заблуждаетесь. У вас есть возможность избавиться от сутулости, если вы будете следовать этим советам и рекомендациям.

С возрастом поддержание хорошей осанки становится все более важным для нашего здоровья в целом. Мышечный дисбаланс, боль в суставах и снижение подвижности могут быть результатом плохой осанки. Тем не менее, если у вас есть желание и вы готовы приложить к этому некоторые усилия, то получите массу бонусов, среди которых энергия и уверенность в себе. Об этом пишет Onlymyhealth.

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"Неправильная осанка может привести к дискомфорту, а также к негативным состояниям здоровья, которые могут ухудшиться с возрастом. Все начинается, по большому счету, с лени. Люди часто принимают неправильную осанку, потому что считают, что так они будут чувствовать себя более комфортно, но это имеет противоположный эффект. Спинной мозг в первую очередь повреждается из-за неправильной сидячей позы, которая позже может превратиться в кошмар", — сказал физиотерапевт доктор Эрам Ризви.

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Первым шагом к улучшению осанки является осознание. В течение дня обращайте внимание на то, как вы сидите, стоите и ходите. Сохраняйте нейтральный позвоночник, расслабляя плечи, поднимая голову и удерживая подбородок параллельно полу. Проверяйте себя, чтобы убедиться, что вы ходите или сидите ровно. Итак, что еще можно сделать, чтобы исправить осанку?

Укрепляйте мышцы

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Сильные мышцы кора обеспечивают стабильную основу для хорошей осанки. Занимайтесь упражнениями, нацеленными на мышцы живота и спины, такими как планка, мостик и пилатес. Укрепление этих мышц поможет поддержать ваш позвоночник и будет способствовать правильному выравниванию.

Используйте эргономичную мебель

Инвестируйте в эргономичную мебель и аксессуары, которые поддерживают правильную осанку. Выбирайте стулья с поясничной опорой, столы с регулируемой высотой и поддерживающие подушки. Подумайте об использовании стола для стояния, чтобы чередовать сидение и стояние в течение дня, уменьшая нагрузку на спину и улучшая осанку.

Регулярно делайте растяжку

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Сохранение гибкости имеет решающее значение для здоровой осанки. Включите упражнения на растяжку в свой распорядок дня, чтобы мышцы оставались эластичными и не становились напряженными и ограниченными.

Сосредоточьтесь на растяжке груди, плеч, бедер и подколенных сухожилий, чтобы нейтрализовать последствия длительного сидения или сутулости.

Практикуйте правильную технику подъема

Неправильная практика поднятия тяжестей может привести к перенапряжению спины и поставить под угрозу вашу осанку. Не забывайте сгибать колени, держать спину прямо и поднимать вес мышцами ног всякий раз, когда вам нужно поднять что-то тяжелое. При подъеме избегайте скручивания тела и при необходимости обращайтесь за помощью.

Поддерживайте здоровый вес

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Лишний вес может создать дополнительную нагрузку на суставы и повлиять на осанку. Стремитесь поддерживать здоровый вес с помощью сбалансированного питания и регулярных физических упражнений. Сбросив лишние килограммы, вы снизите нагрузку на спину, и вам будет легче поддерживать правильную осанку

Носите правильную обувь

Правильная обувь необходима для поддержания хорошей осанки. Выбирайте обувь, обеспечивающую достаточную поддержку свода стопы, амортизацию и удобную посадку. Избегайте высоких каблуков или обуви, в которой ваши ноги в течение длительного времени находятся в неестественном положении. Выбирайте поддерживающую обувь, которая обеспечивает правильное положение стоп, лодыжек и коленей.

Посетите физиотерапевта

Если вы испытываете постоянные проблемы с осанкой или хроническую боль, проконсультируйтесь с физиотерапевтом или мануальным терапевтом. Эти специалисты могут оценить вашу осанку, выявить основные скелетно-мышечные дисбалансы и предоставить целевые упражнения и процедуры, чтобы улучшить вашу осанку и облегчить дискомфорт.

Напомним, начните тренировать мышцы, которые отвечают за вертикальное положение тела, чтобы исправить осанку и стать выше.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.