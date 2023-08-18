Яблочный Cпас 2023: что поставить на праздничный стол 19 августа

Яблочный Спас – это еще и начало Успенского поста, поэтому все блюда должны быть постными.

19 августа православные христиане отмечают большой праздник – Яблочный Спас 2023. Это – народное название второго Спаса и православного праздника Преображения Господнего. Считается, что в этот день лето разворачивается к осени и зиме. В этот день в церковь несут святить плоды нового урожая, чаще всего – яблоки, откуда пошло и название праздника. Неудивительно, что наряду с традициями и приметами к этому дню, соблюдали и кулинарные традиции, готовя на праздничный стол соответствующие блюда. Традиционно это – всевозможные угощения с яблоками. Поскольку в этот день – еще и начало Успенского поста, меню должно быть постным. Фокус предлагает взять на заметку несколько рецептов и порадовать своих близких и гостей вкусными спасскими блюдами.

Яблочный пирог с корицей и орехами

Ингредиенты:

яблоки – 500 гр;

сливочное масло – 200 гр;

сахар – 250 гр;

яйца – 4 шт;

мука – 300 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л.

корица – 2 ч. л;

грецкие орехи – 100 гр.

Способ приготовления:

Яблоки помыть, удалить плодоножку, нарезать тонкими ломтиками. Орехи перемолоть в комбайне или пропустить через мясорубку. Чтобы они были вкуснее, можно перед измельчением их слегка поджарить на сухой сковородке.

Сливочное масло разогреть до комнатной температуры. Яйца взбить с сахаром до пышной пены, после чего ввести туда масло и снова взбить. Просеянную муку смешать с разрыхлителем и корицей, добавить в тесто, все снова хорошо перемешать. Добавить яблоки и орехи, снова все перемешать.

Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для выпекания смазать маслом, вылить тесто и поставить в духовку. Выпекать примерно около часа, проверяя периодически готовность с помощью деревянной шпажки или зубочистки. Если при протыкании пирога она сухая, наша выпечка готова.

При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой и орехами.

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Яблоки с медом и орехами

Ингредиенты:

фундук (лесной орех) – 50 гр;

сахар – 2 ст. л;

мед – 200 мл

яблоки (крупные) – 5 шт.

Способ приготовления:

Крупные яблоки помыть, уладить из них сердцевину, сложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Внутрь каждого яблока положить мел, сбрызнуть яблоки водой и запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Пока яблоки запекаются, необходимо почистить орехи и обжарить на сухой раскаленной сковороде, пока кожица не станет темного цвета и не начнет легко отходить.

Остывшие орехи очистить от шелухи и мелко порубить. Мед, если он густой или засахаренный, разогреть на водяной бане до жидкого состояния.

Печеные яблоки разложить по вазочкам, полить медом, обсыпать орехами и подавать на стол в теплом виде.

Фото: Getty

Блины с яблоками

Ингредиенты:

молоко (2,5%) – 250 мл;

мука пшеничная (1-й сорт) – 120 гр;

растительное масло – 30 мл;

коньяк (40%) – 30 мл;

яблоки – 3 шт;

яйца – 2 шт;

мед – 1 ст. л;

сахар (песок) – 1 ст. л.

масло сливочное –1 ст. л.

соль.

Способ приготовления:

В глубокой миске молоко хорошо взбить с яйцами, добавить просеянную муку и соль, а также растительное масло. Все хорошо взбить венчиком до однородного состояния.

Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон тонкие блинчики. Сковороду первый раз можно слегка смазать маслом, на остальные этого не потребуется.

С яблок снять кожуру, порезать мелкими кубиками, обжарить на протяжении 2-3 минут на сковороде на сливочном масле. Затем добавить коньяк и готовить еще пару минут. Яблочную массу посыпать сахаром и перемешать, снять с огня, дать остыть.

Выложить на край блина яблочную начинку и свернуть кулечком. Выложить блинные кулечки с яблоками на блюдо, полить медом и подавать к столу.

Фото: Getty

Ранее Фокус писал, как приготовить настоящий американский яблочный пирог, а также делился рецептом оладий из яблок, которые тоже могут пополнить праздничное меню на Яблочный Спас 19 августа.