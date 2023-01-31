Еда
Завтрак с детства: простой и быстрый рецепт оладий из яблок (видео)
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Яблочные оладьи получаются мягкими и ароматными.
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Яблочные оладьи на завтрак можно приготовить без кефира и других кисломолочных продуктов. Для этого понадобятся несколько яблок и простые ингредиенты, которые найдутся на любой кухне.
Ингредиенты:
- Яблоки — 3 шт.
- Сахар — 2 ст. ложки
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 4 ст. ложки
- Корица молотая — 0,5 ч. ложки
- Масло растительное — для жарки
Способ приготовления:
- Очищаем яблоки и вырезаем сердцевинки. Натереть яблоки на крупной терке.
- Натертые яблоки переложить в глубокую миску. Добавить сахар. (Если яблоки кислые, то можно добавить больше сахара.)
- Добавить к яблокам корицу и яйцо. Перемешать.
- Затем постепенно всыпать муку, хорошо перемешивая лопаткой. (Если яблоки пустят много сока, то муки может понадобиться чуть больше, чем указано в рецепте.)
- Выкладывать полученное тесто столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом, формируя небольшие оладушки.
- Жарить яблочные оладьи на небольшом огне по 3 минуты с каждой стороны.
- Подаем яблочные оладьи с медом, сметаной или джемом. Приятного аппетита.
Напомним, рецепт воздушных японских панкейков.