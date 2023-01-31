Завтрак с детства: простой и быстрый рецепт оладий из яблок (видео)

Яблочные оладьи получаются мягкими и ароматными.

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Яблочные оладьи на завтрак можно приготовить без кефира и других кисломолочных продуктов. Для этого понадобятся несколько яблок и простые ингредиенты, которые найдутся на любой кухне.

Ингредиенты:

Яблоки — 3 шт.

Сахар — 2 ст. ложки

Яйцо — 1 шт.

Мука — 4 ст. ложки

Корица молотая — 0,5 ч. ложки

Масло растительное — для жарки

Способ приготовления:

Очищаем яблоки и вырезаем сердцевинки. Натереть яблоки на крупной терке.

Натертые яблоки переложить в глубокую миску. Добавить сахар. (Если яблоки кислые, то можно добавить больше сахара.)

Добавить к яблокам корицу и яйцо. Перемешать.

Затем постепенно всыпать муку, хорошо перемешивая лопаткой. (Если яблоки пустят много сока, то муки может понадобиться чуть больше, чем указано в рецепте.)

Выкладывать полученное тесто столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом, формируя небольшие оладушки.

Жарить яблочные оладьи на небольшом огне по 3 минуты с каждой стороны.

Подаем яблочные оладьи с медом, сметаной или джемом. Приятного аппетита.

Напомним, рецепт воздушных японских панкейков.