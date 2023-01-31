Сніданок з дитинства: простий і швидкий рецепт оладок із яблук

Яблучні оладки виходять м'якими та ароматними.

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Яблучні оладки на сніданок можна приготувати без кефіру та інших кисломолочних продуктів. Для цього знадобляться кілька яблук та прості інгредієнти, які знайдуться на будь-якій кухні.

Складові:

Яблука — 3 шт.

Цукор — 2 ст. ложки

Яйце — 1 шт.

Борошно — 4 ст. ложки

Кориця мелена — 0,5 ч. ложки

Олія — для смаження

Спосіб приготування:

Очищаємо яблука і вирізаємо серцевини. Натерти яблука на великій тертці.

Натерті яблука перекласти у глибоку миску. Додати цукор. (Якщо кислі яблука, то можна додати більше цукру).

Додати до яблук корицю та яйце. Перемішати.

Потім поступово всипати муку, добре перемішуючи лопаткою. (Якщо яблука пустять багато соку, то борошна може знадобитися трохи більше, ніж зазначено у рецепті).

Викладати отримане тісто столовою ложкою на добре розігріту сковороду з олією, формуючи невеликі оладки.

Смажити яблучні оладки на невеликому вогні по 3 хвилини з кожного боку.

Подаємо яблучні оладки з медом, сметаною чи джемом. Смачного.

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