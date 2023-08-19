Сара Фергюсон рассказала о пикнике для принцессы Беатрис в честь ее дня рождения

Старшей дочери герцогини Йоркской исполнилось 35 лет.

63-летняя Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, отпраздновала особый день принцессы Беатрис с внучкой Сиенной Мапелли Моцци. Подробностями праздника она поделилась в выпуске своего подкаста "Чайные беседы с герцогиней и Сарой", пишет Hello.

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"Я спрятала в саду много разных фей и отправила Сиенну на сказочную охоту, чтобы найти фей с крыльями. Она продержалась с крыльями довольно долго, прежде чем мы с Беатрис надели крылья. А потом мы устроили сказочный пикник, когда она нашла фей, и это был волшебный день рождения Беатрис", — сказала она.

Сара Фергюсон с дочками Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Герцогиня, написавшая несколько детских книг, добавила: "Я серьезно объясняла Сиенне, что на дубе в саду живут феи, поэтому ей пришлось пойти и найти маленькую дверь в универмаг фей. Конечно, это моя следующая книга, я только начала писать об универмаге со Слаггингтонами Смитами, которые являются семейством слизняков, очень хорошим семейством слизняков".

Напомним, 63-летняя Сара Фергюсон перенесла почти восьмичасовую операцию после того, как во время плановой маммографии у нее диагностировали рак. Какое дальнейшее лечение ей предстоит, пока неизвестно.

С тех пор она выздоравливает дома в Королевской ложе в Виндзоре, где живет со своим бывшим мужем. Сара и Эндрю были женаты с 1986 по 1996 год, у них есть общие дочери принцессы Беатрис и Евгении.

Также Фокус писал, что Сара Фергюсон впервые была замечена после того, как перенесла тяжелую операцию.