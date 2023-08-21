Почему после 30 лет сложно похудеть: 4 главные причины весового плато

Если вы снова и снова становитесь на весы и не видите результата, хотя много тренируетесь и питаетесь правильно, стоит обратить внимание на факторы, которые могут мешать достижению ваших целей по снижению веса.

Для многих женщин поддержание здорового веса после 30 лет и старше становится все более сложной задачей. Они часто обнаруживают, что, несмотря на все усилия, не в силах сбросить упрямые килограммы. Это называется "эффект плато". Доктор Бхарати Рамеш, старший консультант — акушер-гинеколог объясняет различные факторы, влияющие на плато потери веса, которые помогут вам понять, почему вы не можете похудеть. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Метаболические изменения

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Метаболизм у женщин обычно замедляется по мере взросления, что приводит к меньшему расходу калорий в состоянии покоя. Потеря веса может быть более сложной задачей именно в результате снижения скорости метаболизма. Увеличение веса также может усугубляться гормональными изменениями, особенно теми, которые происходят во время перименопаузы и менопаузы. Изменения уровня эстрогена могут влиять на ваш аппетит, обмен веществ и распределение жира, что может привести к увеличению веса, особенно в области живота.

Образ жизни

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В возрасте 30 лет и старше женщины часто имеют массу обязанностей, как семейных, там и профессиональных, что приводит к высокому уровню стресса. Расставить приоритеты в отношении правильного питания и физических упражнений, одновременно совмещая различные обязанности, порой может быть сложно. Нехватка времени, недостаток сна и эмоциональные переедания могут превратиться в распространенные ловушки, которые мешают вам в борьбе по снижению веса. Кроме того, сидячая работа и снижение физической активности могут привести к малоподвижному образу жизни, что также отрицательно скажется на расходе калорий.

Мышечная масса

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Мышечная масса и сила женщин также претерпевает некоторых изменений по мере взросления. Уменьшение мышечной ткани вызывает замедление обмена веществ, поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем жир. Низкая физическая активность, гормональные изменения или недостаточное потребление белка могут способствовать потере мышечной массы. Регулярные силовые тренировки необходимы для поддержания мышечной массы, ускорения метаболизма и помощи в потере веса.

Пищевые потребности

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Потребности в питании меняются по мере взросления женщины, поэтому изменение рациона питания имеет решающее значение. С возрастом становится необходимым потреблять меньше калорий для поддержания веса, поскольку, как мы уже отмечали, метаболизм замедляется. Но некоторым женщинам может быть трудно изменить свой режим питания. Кроме того, желание есть определенные продукты и голод могут усиливаться из-за гормональных изменений во время перименопаузы и менопаузы, что может привести к перееданию. Сбалансированная диета с высоким содержанием цельных продуктов, клетчатки, нежирного белка и полезных жиров может улучшить контроль веса за счет снижения аппетита, стабилизации уровня сахара в крови и снижения чувства голода.

Из-за различных физиологических, поведенческих и гормональных причин похудение может быть сложной задачей для женщин в возрасте 30 лет и старше. Первым шагом в намерении похудеть, является осознание трудностей, возникающих в этот период жизни. Женщины могут преодолеть плато веса и достичь своих целей в области здоровья и хорошего самочувствия, применяя целостный подход, который включает в себя постоянные физические упражнения, сбалансированную диету, управление стрессом и уход за собой. Никогда не забывайте, что ключом к успеху на пути к здоровью является настойчивость, терпение и любовь к себе.

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