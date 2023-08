Начать день правильно: 4 продукта для завтрака, которые помогут похудеть

Завтрак – самый важный прием пищи за день, и если вы регулярно его пропускаете, то совершаете очень большую ошибку. Мало просто съесть что-то утром, на завтрак нужно есть правильные продукты, которые насытят вас энергией и помогут похудеть.

Начинать каждый день со здорового завтрака, в котором присутствуют несколько суперфудов, — ключ к успеху, если вы хотите похудеть. Согласно WebMD, питательный завтрак может дать вам заряд энергии и уберечь от перекусов вредностями, если вы пропустите какой-то прием пищи в течение дня. Начните свое утро с жиросжигающей ноты, включив в свой распорядок эти 4 полезных продукта. Об этом пишет Eat This Not That.

Консультант по питанию Лиза Р. Янг рассказала, какие продукты нужно есть на завтрак, чтобы эффективно сжигать жир во всем теле и худеть.

Ягоды

Фото: Freepik

Если ваши любимые ягоды — черника, клубника, ежевика, малина или клюква, вы можете быть уверены в том, что не будете испытывать дефицита питательных веществ. К примеру, согласно WebMD, клюкву называют "суперпродуктом", потому что она содержит много антиоксидантов, а также антоцианов, обладающих противовоспалительными свойствами.

Добавление свежих ягод в смузи или овсянку — разумный выбор, если вы хотите похудеть. Все дело не только в питательном профиле ягод, но и в низком содержании калорий. Всего одна чашка черники даст вам четыре грамма пищевых волокон и 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Кроме того, одна целая чашка ягод — это всего 80 калорий!

Семена чиа

Фото: Getty Images

"Семена чиа чрезвычайно богаты питательными веществами, содержат омега-3 жирные кислоты, кальций, магний, марганец и растворимую клетчатку. Исследования показали, что включение растворимой клетчатки в ваш рацион связано с потерей веса. Кроме того, семена чиа также содержат большое количество белка, которое может уменьшить чувство голода", — объясняет Янг.

Так что в следующий раз, когда будете наслаждаться домашним смузи или парфе из йогурта на завтрак, не забудьте посыпать его семенами чиа!

Яйца

Фото: Pexels

Яйца — еще один звездный суперпродукт для завтрака, потому что они богаты питательными веществами. Кроме того, яйца легко приготовить, и они чрезвычайно универсальны! Взбивайте их, добавляйте в тосты с авокадо, превращайте в омлет с овощами или наслаждайтесь ими с овсянкой в ​​качестве пикантного лакомства.

"Яйца можно приготовить разными способами, благодаря чему они никогда не надоедают. Кроме того, в яйцах так много замечательных витаминов и минералов, которые чрезвычайно полезны для нашего здоровья. Яйца также содержат большое количество белка, который может способствовать ощущению удовлетворения и сытости", — объясняет Янг.

Авокадо

Фото: Pixabay

И последнее, но не менее важное: не забывайте об авокадо. "Авокадо считается высококалорийным продуктом с высоким содержанием калия, фолиевой кислоты и витаминов С и К. Авокадо богат клетчаткой и полезными для сердца ненасыщенными жирами, которые помогают сохранять чувство сытости между приемами пищи и перекусами", — говорит Янг.

