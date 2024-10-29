Пара из Британии разочарована самым дорогим завтраком в своей жизни (фото)

По словам Джессики Гибб, позиции из меню достаточно сытные, однако не всегда удивляют. В заведение она рекомендует сходить ради интерьера, но точно не из-за еды.

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Женщина посетила одно из заведений Великобритании, где попробовала самый дорогой завтрак в своей жизни. Ей пришлось отдать 45 фунтов стерлингов (2400 гривен) и не все блюда оставили ее довольной. Об этом говорится в материале Mirror.

В один из дней, находясь в Лондоне, Джессика Гибб решила попробовать что-то новое и пошла не в местное кафе, которое посещала уже ранее, а в более изысканное место. Ее муж был не очень доволен, когда увидел меню заведения Claridge’s, ведь считал, что 45 фунтов за завтрак — дороговато.

"Я забронировала нам столик на субботнее пиршество. Мы потратили бы до 100 фунтов на шикарный ужин по особому случаю, так почему бы не раскошелиться на самый важный прием пищи за день?" — считает девушка.

Самый дорогой завтрак в жизни: чем удивляет меню

В стоимость входит свежевыжатый апельсиновый или розовый грейпфрутовый сок, чай или кофе, выпечка на завтрак, любое блюдо из яиц или горячее блюдо на завтрак на выбор и смешанные тосты.

Пара заплатила более 100 фунтов за завтрак на двоих Фото: Mirror

В результате посетительница изысканного заведения выбрала полный английский завтрак стоимостью в 32 фунта (1700 гривен), ведь он показался самым выгодным. Туда входили яйца в любом виде, колбаски, копченый бекон, пудинг, грибы, помидоры и печеные бобы. Можно за 13 фунтов получить дополнительные позиции.

"Во-первых, вы можете выпить любой чай или кофе с пополнением в течение всего времени трапезы. Также вы получаете стакан восхитительного свежего апельсинового сока. При заказе нас спросили, хотим ли мы получить выпечку до или после яичницы, и мы решили взять первую в качестве закуски, хотя она была бы не менее вкусной и в качестве пудинга", — рассказывает Джессика Гибб.

После того, как им с мужем принесли три полноценных пирожных перед непосредственным завтраком, они поняли, что наесться будет очень просто. Далее уже пошли основные позиции из меню, которые включали в себя яйца-пашот приготовленные шеф-поваром и посетители заведения остались более, чем довольны, назвав это "произведением искусства".

Пара поделилась впечатлениями от завтрака в Claridges Фото: Mirror Очень дорогой завтрак удивил пару Фото: Mirror

Также их привлекли большие грибы и одна сосиска, которая шла вместе с блюдом, а вот бекон показался пережаренным и чересчур соленым. Помидоры — красивые на вид, но безвкусные.

Впечатления пары от Claridges: стоило ли это своих денег

Общий счет Джессики Гибб с мужем составил 103,50 фунтов и обслуживание им понравилось, ведь пару встретили тепло и проводили к хорошему столику, отделив от остальных гостей.

"Когда подавали выпечку, ее приносил человек, работающий на кухне, который был готов терпеливо отвечать на наши вопросы о слоях теста в круассане. За это удовольствие мы заплатили 15-процентный сбор за обслуживание в размере 13,50 фунтов стерлингов", — говорится в отзыве девушки.

Сам ресторан, располагаемый на территории одного из самых элегантных отелей Лондона, уютный и с хорошим интерьером. Свет льется через витражи с солнечными лучами, а мраморные детали потрясают воображение.

Пара рассказала, понравилось ли им в заведении с самыми дорогими завтраками в их жизни Фото: Mirror Пара рассказала, понравилось ли им в заведении с самыми дорогими завтраками в их жизни Фото: Mirror

Обои в заведении сделаны с ручной росписью, а светильники из орехового дерева. Это то, что нужно обязательно увидеть.

Если говорить только о завтраке, то пара считает, что это не стоило 45 фунтов, однако учитывая посещение территории отеля, который пользуется популярностью в Лондоне, то возможно визит себя окупил.

Напомним, 19 августа сообщалось, что ученые выяснили, когда был приготовлен первый завтрак. Исследователи считают, что именно приготовление еды повернуло эволюцию кардинальным образом.