14 заведений в день: мужчина за 55 лет посетил более 12 тысяч баров по всему миру (фото)

Роб Кокер делится, что идея пришла к нему еще в 18-летнем возрасте. Он пообещал себе увидеть за жизнь как можно больше новых мест и отправился в новое путешествие.

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Мужчина за 55 лет посетил 12 тысяч пабов в Великобритании, ведь в один момент ему надоело проводить вечер в одном и том же заведении. Об этом говорится в материале Daily Star.

Речь про 73-летнего Роба Кокера, который еще в 1969 году поставил перед собой задачу — посетить как можно баров в Великобритании и произошло это после того, как ему надоело ходить в ресторан в городе Сток-он-Трент.

В результате в 18-летнем возрасте мужчина пообещал себе "посмотреть, что там еще есть" и отправился в свое первое путешествие. Цель была одна — выпить в как можно большем количестве питейных заведений, которые находится в отдаленных или труднодоступных местах. За одну такую поездку получалось посетить до 14 пабов и в результате привело к личному рекорду. За 55 лет он посетил 12 тысяч баров и юбилейное заведение было в британском графстве Чешир.

Мужчина начал свои путешествия по пабам еще в 18-летнем возрасте Фото: Daily Star

Только в Лондоне удалось обойти за все время 1 400 мест.

"Я просто начал путешествовать дальше и пробовать разные пабы в округе, а к 1971 году я уже записывал их все на обратной стороне пачки сигарет. Дальше все пошло по спирали, и я начал вести дневники, продолжая ездить за границу. Я связал это с посещением матчей и делаю это по сей день", — делился Роб Кокер.

Мужчина понимает, что обойти все пабы Великобритании точно не получится, однако он сделал все, что от него зависит. Люди не всегда могут ему поверить, когда он рассказывает о своем хобби.

Его жена, 68-летняя Линн, имеет лишь 37-летний стаж и полностью поддерживает стремление своего мужчины.

"Мой сын шутит, что я прославился тем, что был п**датым. Но если я посещаю 10 пабов во время путешествия, то обязательно выпью только половину. Я только что прошел последнюю проверку здоровья, и все оказалось чисто. Эля много, но я не перебарщиваю", — продолжил Роб Кокер.

Британец за 55 лет посетил 12 тысяч разных пабов Фото: Daily Star

Стоит отметить, что в свой список мужчина не записывает бары, которые он посещает за границей: ведь они не являются настоящими пабами. В то же время, за жизнь он увидел уже 84 страны.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что в Британии паб придумал "устройство" для тех, кто много выпил и не держится на ногах. В сети "изобретение" паба вызвало двоякие впечатления. Некоторые пользователи считают его действенным и полезным, другие назвали негигиеничным и таким, что будет отпугивать клиентов.