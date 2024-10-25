14 закладів на день: чоловік за 55 років відвідав понад 12 тисяч барів по всьому світу (фото)

Роб Кокер ділиться, що ідея прийшла до нього ще у 18-річному віці. Він пообіцяв собі побачити за життя якомога більше нових місць і вирушив у нову подорож.

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Чоловік за 55 років відвідав 12 тисяч пабів у Великій Британії, адже в один момент йому набридло проводити вечір в одному й тому ж закладі. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Йдеться про 73-річного Роба Кокера, який ще 1969 року поставив перед собою завдання — відвідати якомога більше барів у Великій Британії, і сталося це після того, як йому набридло ходити до ресторану в місті Сток-он-Трент.

У результаті у 18-річному віці чоловік пообіцяв собі "подивитись, що там ще є" і вирушив у свою першу подорож. Мета була одна — випити в якомога більшій кількості питних закладів, які знаходяться у віддалених або важкодоступних місцях. За один такий похiд виходило відвідати до 14 пабів і в результаті призвело до особистого рекорду. За 55 років він відвідав 12 тисяч барів і ювілейний заклад був у британському графстві Чешир.

Чоловік почав свої мандрівки пабами ще у 18-річному віці Фото: Daily Star

Тільки в Лондоні вдалося обійти за весь час 1 400 місць.

"Я просто почав подорожувати далі і пробувати різні паби в окрузі, а до 1971 року я вже записував їх усі на зворотному боці пачки сигарет. Далі все пішло по спіралі, і я почав вести щоденники, продовжуючи їздити за кордон. Я пов'язав це з відвідуванням матчів і роблю це донині", — ділився Роб Кокер.

Чоловік розуміє, що обійти всі паби Великої Британії точно не вийде, проте він зробив усе, що від нього залежить. Люди не завжди можуть йому повірити, коли він розповідає про своє хобі.

Його дружина, 68-річна Лінн, має лише 37-річний стаж і повністю підтримує прагнення свого чоловіка.

"Мій син жартує, що я прославився тим, що був п**датим. Але якщо я відвідую 10 пабів під час подорожі, то обов'язково вип'ю тільки половину. Я щойно пройшов останню перевірку здоров'я, і все виявилося чисто. Елю багато, але я не переборщую", — продовжив Роб Кокер.

Британець за 55 років відвідав 12 тисяч різних пабів Фото: Daily Star

Варто зазначити, що до свого списку чоловік не записує бари, які він відвідує за кордоном: адже вони не є справжніми пабами. Водночас за життя він побачив уже 84 країни.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що в Британії паб придумав "пристрій" для тих, хто багато випив і не тримається на ногах. У мережі "винахід" пабу викликав двоякі враження. Деякі користувачі вважають його дієвим і корисним, інші назвали негігієнічним і таким, що відлякуватиме клієнтів.