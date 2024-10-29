Пара з Британії розчарована найдорожчим сніданком у своєму житті (фото)

За словами Джессіки Гібб, позиції з меню досить ситні, проте не завжди дивують. До закладу вона рекомендує сходити заради інтер'єру, але точно не через їжу.

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Жінка відвідала один із закладів Великої Британії, де скуштувала найдорожчий сніданок у своєму житті. Їй довелося віддати 45 фунтів стерлінгів (2400 гривень) і не всі страви залишили її задоволеною. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Одного дня, перебуваючи в Лондоні, Джессіка Гібб вирішила спробувати щось нове і пішла не в місцеве кафе, яке відвідувала вже раніше, а в більш вишукане місце. Її чоловік був не дуже задоволений, коли побачив меню закладу Claridge's, адже вважав, що 45 фунтів за сніданок — дорогувато.

"Я забронювала нам столик на суботній бенкет. Ми витратили б до 100 фунтів на шикарну вечерю з особливої нагоди, то чому б не розщедритися на найважливіший прийом їжі за день?" — вважає дівчина.

Найдорожчий сніданок у житті: чим дивує меню

У вартість входить свіжовичавлений апельсиновий або рожевий грейпфрутовий сік, чай або кава, випічка на сніданок, будь-яка страва з яєць або гаряча страва на сніданок на вибір і змішані тости.

Пара заплатила понад 100 фунтів за сніданок на двох Фото: Mirror

У результаті відвідувачка вишуканого закладу обрала повний англійський сніданок вартістю 32 фунти (1700 гривень), адже він здався найвигіднішим. Туди входили яйця в будь-якому вигляді, ковбаски, копчений бекон, пудинг, гриби, помідори та печені боби. Можна за 13 фунтів отримати додаткові позиції.

"По-перше, ви можете випити будь-який чай або каву з поповненням протягом усього часу трапези. Також ви отримуєте склянку чудового свіжого апельсинового соку. Під час замовлення нас запитали, чи хочемо ми отримати випічку до або після яєчні, і ми вирішили взяти першу як закуску, хоча вона була б не менш смачною і як пудинг", — розповідає Джессіка Гібб.

Після того, як їм із чоловіком принесли три повноцінних тістечка перед безпосереднім сніданком, вони зрозуміли, що наїстися буде дуже просто. Далі вже пішли основні позиції з меню, які включали в себе яйця-пашот, приготовані шеф-кухарем, і відвідувачі закладу залишилися більш ніж задоволені, назвавши це "витвором мистецтва".

Пара поділилася враженнями від сніданку в Claridges Фото: Mirror Дуже дорогий сніданок здивував пару Фото: Mirror

Також їх привабили великі гриби й одна сосиска, яка йшла разом зі стравою, а ось бекон здався пересмаженим і надто солоним. Помідори — красиві на вигляд, але несмачні.

Враження пари від Claridges: чи вартувало це своїх грошей

Загальний рахунок Джессіки Гібб з чоловіком склав 103,50 фунтів і обслуговування їм сподобалося, адже пару зустріли тепло і проводили до гарного столика, відокремивши від інших гостей.

"Коли подавали випічку, її приносила людина, що працює на кухні, яка була готова терпляче відповідати на наші запитання про шари тіста в круасані. За це задоволення ми заплатили 15-відсотковий збір за обслуговування в розмірі 13,50 фунтів стерлінгів", — йдеться у відгуку дівчини.

Сам ресторан, розташований на території одного з найелегантніших готелів Лондона, затишний і з гарним інтер'єром. Світло ллється через вітражі з сонячними променями, а мармурові деталі вражають уяву.

Пара розповіла, чи сподобалося їм у закладі з найдорожчими сніданками в їхньому житті Фото: Mirror Пара розповіла, чи сподобалося їм у закладі з найдорожчими сніданками в їхньому житті Фото: Mirror

Шпалери в закладі зроблені з ручним розписом, а світильники з горіхового дерева. Це те, що потрібно обов'язково побачити.

Якщо говорити тільки про сніданок, то пара вважає, що це не коштувало 45 фунтів, однак з огляду на відвідування території готелю, який користується популярністю в Лондоні, то можливо візит себе окупив.

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що вчені з'ясували, коли був приготований перший сніданок. Дослідники вважають, що саме приготування їжі повернуло еволюцію кардинальним чином.