Идеально для начала дня: диетологи "оценили" завтрак Виктории Бекхэм на 300 калорий (фото)

Дизайнер модной одежды и аксессуаров не меняет свое утреннее меню. Виктории Бекхэм очень следит за своей фигурой и употребляет не только полезную, но и низкокалорийную пищу.

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Бывшая звезда поп-группы Spice Girls, дизайнер одежды Виктория Бекхэм славится своей приверженностью к строгой диете и здоровому образу жизни. Диетологи проанализировали ее ежедневный завтрак и пришли к выводу, что такое меню идеально для питательного начала дня, сообщает Hello.

Лучшая подруга Виктории Ева Лонгория как-то проговорилась, что дизайнер одежды каждое утро готовит яичные белки с авокадо. "С ней на самом деле легко, потому что мы едим один и тот же завтрак. Мы обе любим яичные белки и авокадо. Когда мы вместе, она готовит великолепные яичные белки и авокадо. На ужин она определенно ест рыбу на пару. Рыба на пару, овощи на пару. Она любит легкую еду", — поделилась актриса.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Целый авокадо содержит около 240 калорий и богат мононенасыщенными жирами. Если предположить, что Виктория потребляет белки двух или трех яиц, то это составит около 60 калорий, то есть в общей сложности 300 калорий на ее завтрак. Диетолог и эксперт по питанию Соня Хан, оценивая ежедневный завтрак Виктории Бекхэм, объяснила, почему она может отказывается от яичных желтков.

"В яичном желтке содержится около 55 калорий и 5 граммов жира, тогда как в яичном белке всего около 17 калорий и нет жира. При использовании только яичных белков содержание белка остается высоким, а также сокращается количество калорий и жиров, что может быть полезно для тех, кто придерживается диет с ограничением калорий или низким содержанием жиров. Авокадо добавляет полезные жиры и клетчатку, способствуя здоровью сердца и стабилизируя уровень сахара в крови, что помогает поддерживать энергию в течение всего утра. Вместе они обеспечивают сбалансированное сочетание белка, полезных жиров и необходимых питательных веществ — идеально для питательного начала дня", — заключила специалист.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Однако диетолог и автор книги "Как оставаться здоровым" Дженна Хоуп говорит, что Виктории определенно не помешало бы добавить в свой завтрак больше сложных углеводов. Она объясняет: "Завтрак Виктории Бекхэм не является полноценным с точки зрения питательных веществ, поскольку в нем отсутствуют источники сложных углеводов, которые необходимы для поддержки выработки энергии. Кроме того, удаление яичных желтков удаляет ключевые питательные вещества, такие как холин и витамин D, которые оба жизненно важны для поддержки когнитивной функции и настроения".

Дженна также предлагает разнообразить меню и добавить немного семян для оптимально сбалансированного завтрака. "Виктории было бы полезно включить в свой утренний завтрак грибы, перец или шпинат вместе с добавлением семян для дополнительного белка, цинка и полезных жиров".

Специалисты считают, если бы бывшая певица прислушалась к советам, то наверняка ощутила определенный прилив сил во время своих изнуряющих утренних тренировок.

Ранее, 1 ноября, Фокус писал о том, что Виктория Бекхэм впервые за 27 лет надела маску на Хэллоуин.