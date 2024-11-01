Ідеально для початку дня: дієтологи "оцінили" сніданок Вікторії Бекхем на 300 калорій (фото)

Дизайнерка модного одягу та аксесуарів не змінює своє ранкове меню. Вікторії Бекхем дуже слідкує за своєю фігурою і вживає не лише корисну, а й низькокалорійну їжу.

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Колишня зірка попгрупи Spice Girls, дизайнерка одягу Вікторія Бекхем славиться своєю прихильністю до суворої дієти і здорового способу життя. Дієтологи проаналізували її щоденний сніданок і дійшли висновку, що таке меню ідеальне для поживного початку дня, повідомляє Hello.

Найкраща подруга Вікторії Єва Лонгорія якось проговорилася, що дизайнерка одягу щоранку готує яєчні білки з авокадо. "З нею насправді легко, тому що ми їмо один і той самий сніданок. Ми обидві любимо яєчні білки і авокадо. Коли ми разом, вона готує чудові яєчні білки й авокадо. На вечерю вона безумовно їсть рибу на пару. Риба на пару, овочі на пару. Вона любить легку їжу", — поділилася актриса.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Ціле авокадо містить близько 240 калорій і багатий на мононенасичені жири. Якщо припустити, що Вікторія споживає білки двох або трьох яєць, то це складе близько 60 калорій, тобто загалом 300 калорій на її сніданок. Дієтологиня та експертка з харчування Соня Хан, оцінюючи щоденний сніданок Вікторії Бекхем, пояснила, чому вона може відмовляється від яєчних жовтків.

"У яєчному жовтку міститься близько 55 калорій і 5 грамів жиру, тоді як у яєчному білку всього близько 17 калорій і немає жиру. При використанні тільки яєчних білків вміст білка залишається високим, а також скорочується кількість калорій і жирів, що може бути корисно для тих, хто дотримується дієт з обмеженням калорій або низьким вмістом жирів. Авокадо додає корисні жири і клітковину, сприяючи здоров'ю серця і стабілізуючи рівень цукру в крові, що допомагає підтримувати енергію протягом усього ранку. Разом вони забезпечують збалансоване поєднання білка, корисних жирів і необхідних поживних речовин — ідеально для поживного початку дня", — підсумувала фахівчиня.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Однак дієтологиня й авторка книжки "Як залишатися здоровим" Дженна Гоуп каже, що Вікторії, безумовно, не завадило б додати до свого сніданку більше складних вуглеводів. Вона пояснює: "Сніданок Вікторії Бекхем не є повноцінним з погляду поживних речовин, оскільки в ньому відсутні джерела складних вуглеводів, які необхідні для підтримки вироблення енергії. Крім того, видалення яєчних жовтків видаляє ключові поживні речовини, такі як холін і вітамін D, які обидва життєво важливі для підтримки когнітивної функції та настрою".

Дженна також пропонує урізноманітнити меню і додати трохи насіння для оптимально збалансованого сніданку. "Вікторії було б корисно включити до свого ранкового сніданку гриби, перець або шпинат разом із додаванням насіння для додаткового білка, цинку і корисних жирів".

Фахівці вважають, якби колишня співачка дослухалася до порад, то, напевно, відчула певний прилив сил під час своїх виснажливих ранкових тренувань.

Раніше, 1 листопада, Фокус писав про те, що Вікторія Бекхем вперше за 27 років одягла маску на Геловін.