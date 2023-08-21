Маргарет Куэлли выбрала два платья потрясающих платья для своей свадьбы

Звезда сериала "Уборщица: история матери-одиночки", устроила небольшую церемонию на острове Лонг-Бич.

Маргарет Куэлли, звезда сериала "Оставленные" и фильма "Однажды в Голливуде", вышла замуж за своего бойфренда Джека Антонофф на интимной церемонии на Лонг-Бич в Нью-Джерси. На свадьбу были приглашены только самые близкие друзья, а сама Маргарет сменила два свадебных наряда. Об этом пишет Page Six.

Джек Антонофф, музыкальный продюсер и фронтмен Bleachers, и Маргарет, дочь известной актрисы Энди Макдауэлл, поженились на острове Лонг-Бич, а свадебный банкет устроили в местном кафе Blue Whale, которое осаждали фанаты.

Среди гостей на свадьбе Маргарет были подруга жениха и частый соавтор Тейлор Свифт, певица Лана Дель Рей, мать невесты – актриса Энди Макдауэлл, Зои Кравиц и Ченнинг Татум.

Жених был одет в классический смокинг и белые носки с черными туфлями, а Маргарет сменила на свадьбе сразу два платья. Ее безуспешно пытались прикрыть светоотражателями, когда она шла на церемонию.

Маргарет Куэлли и Джек Антонофф

Сначала на ней было платье с открытой спиной, которое она дополнила фатой и туфельками без каблука в стиле Мэри Джейн.

А после она появилась в простом белом платье с пышными рукавами и расклешенной юбкой, которую украшали атласные полосы.

Маргарет Куэлли и Джек Антонофф

Напомним, новость о помолвке пары стала достоянием общественности в мае 2022 года.

39-летний Антонофф и 28-летняя Куэлли впервые вызвали слухи о своем романе в августе 2021 года после того, как их заметили на свидании в Нью-Йорке.

Маргарет Куэлли и Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley

Лишь в марте 2022 года музыкальный продюсер и актриса впервые вместе выступили на церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards.

Затем в мае 2022 года появились сообщения о том, что пара тайно обручилась после того, как Куэлли была замечена с кольцом на пальце на Каннском кинофестивале.

Маргарет в в шикарном платье от Chanel Haute Couture и бриллиантовых серьгах была сфотографирована с кольцом на том самом пальце на красной дорожке премьеры ее фильма "Звезды в полдень" во время французского кинофестиваля.

Звезда "Однажды в Голливуде" подтвердила захватывающую новость о помолвке через несколько дней, разместив серию снимков с женихом в ее сейчас деактивированном аккаунте в Instagram.

"О, я люблю его!" — подписала она фото, продемонстрировав кольцо, которое оценивается почти в 100 000 долларов .

Ранее Маргарет встречалась со скандальным актером Шайей Лабафом, а также с Нэтом Вольфом и Питом Дэвидсоном.

А у ее жениха был долгий шестилетний роман с актрисой и режиссером Леной Данэм.