Скандальный актер Шайа Лабаф встречается со звездой фильма "Однажды в Голливуде"

Избранницей актера, недавно обвиненного в сексуальном насилии, стала Маргарет Куэлли

Романтические отношения завязались у 34-летнего Шайи Лабафа и 26-летней Маргарет Куэлли. На этих выходных папарацци застали их за страстными поцелуями на парковке в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом пишет People.

Шайа встретил Маргарет с одного из рейсов на своем автомобиле. Пара страстно целовалась у авто, а потом уже в салоне машины.

[ + – ]

Никто из актеров официально роман не подтвердил. Но известно, что они знакомы более двух месяцев. Они встретились на съемках клипа на песню Love Me Like You Hate Me Рэйни Куэлли, старшей сестры Маргарет.

В клипе Шайа и Маргарет сыграли пару, переживающую очень эмоциональные и страстные отношения. И Куэлли и Лабаф снимались в клипе, который пока еще на стадии монтажа, обнаженными.

До Лабафа Маргарет встречалась с комиком Питом Дэвидсоном и моделью Карой Делевинь.

А вот последние отношения Шайи Лабафа закончились скандалом. На прошлой неделе бывшая девушка актера, 32-летняя певица FKA Twigs, обвинила экс-бойфренда в психологическом и физическом насилии и подала на него в суд. Барнетт призналась, что Шайа постоянно устраивал ей скандалы и требовал, чтобы она проявляла к нему нежность не меньше определенного количества раз в день, а также спала обнаженной. Талия утверждает, что Лабаф постоянно держал у кровати заряженный пистолет, из-за чего она даже боялась шевелиться ночью.

Слова певицы подтвердила и певица Sia, которая сняла его в одном из своих клипов. Она назвала его патологическим лжецом и призналась, что он втянул ее в отношения, когда на самом деле был несвободен. Позже о психологических проблемах Лабафа рассказала и режиссер фильма "Милый мальчик", в котором актер сыграл одну из ролей. Альма Харель рассказала, что Шайа относится так к своим подругам из-за своей детской травмы.

[ + – ] Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Напомним, Маргарет Куэлли, дочь актрисы Энди Макдауэлл и ее мужа Пола Куэлли. Всемирную известность получила после роли Пусси Кэт, одной из семьи Мэнсона, в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".