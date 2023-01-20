Шайа Лабаф в платье и на каблуках был замечен на съемках нового фильма Копполы

Скандальный актер "Трансформеров" снимается в новом фильме "Мегаполис".

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Шайа Лабаф, звезда фильмов "Трансформеры" и "Индиана Джонс", появился в оригинальном образе на съемках фильма "Мегаполис" в Атланте. Об этом пишет Daily Mail.

Картину снимает пятикратный лауреат премии "Оскар" Фрэнсис Форд Коппола. А в Атланте явно снимали сцену какой-то веселой вечеринки. Потому что все актеры, включая Шайю, были в стилизованных древнеримских тогах и с золотыми венками в волосах.

Лабафу даже уложили волосы и сделали яркий макияж, а еще он весьма ловко передвигался на высоких каблуках.

Это будет эпическая картина, современный пеплум с отсылками к классическим фильмам "Клеопатра" (1963) и "Бен-Гур" (1959). Действие фильма будет происходит в будущем. Главный герой — гениальный архитектор Серж Катилина, который хочет перестроить разрушенный Нью-Йорк, чтобы превратить его в грандиозную столицу мира. Он сталкивается с конкурентом, мэром Нью-Йорка Фрэнком Сисеро. При написании сценария Коппола вдохновлялся историей Древнего Рима. Даже в именах главных героев есть отсылки к историческим персонажам: Марку Туллию Цицерону и Луцию Сергию Катилине.

Съемки планируют завершить весной 2023 года. Снимаются в нем такие звезды, как Джон Войт, Зендая, Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Лоуренс Фишберн, Форест Уитакер, Обри Плаза и Шайа Лабеф, которого взяли в фильм, не смотря на многочисленные скандалы, связанные с его персоной.

В мае прошлого года Шайа успешно завершил годовую программу судебного отвлечения внимания, связанную с обвинениями в совершении проступка в 2020 году и мелкой краже.

В следующий раз Лабаф встретится в суде со своей бывшей девушкой, номинанткой на премию "Грэмми" FKA Twigs, которая обвиняет его в домашнем насилии.

Певица Sia (Сия), которая сняла актера в своем клипе на песню Elastic Heart также заявила, что Шайа "болен" и он обманул ее, когда говорил, что одинок.

В общей сложности бывшую звезду студии Дисней арестовывали семь раз за пьяные выходки и драки. Так что в последнее время он мало снимался. Надо думать, картина Копполы вернет его карьеру в нужное русло. Роль кого именно досталась скандалисту Лабафу, неизвестно.

Недавно у Шайи и его жены, актрисы Мии Гот родилась дочь Изабель. Пара впервые встретилась во время съемок драмы Ларса фон Триера NC-17 "Нимфоманка: Том. II".