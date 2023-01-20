Шая Лабаф у сукні та на підборах був помічений на зйомках нового фільму Копполи

Скандальний актор "Трансформерів" знімається у новому фільмі "Мегаполіс".

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Шая Лабаф, зірка фільмів "Трансформери" й "Індіана Джонс", з'явився в оригінальному образі на зйомках фільму "Мегаполіс" в Атланті. Про це пише Daily Mail.

Картину знімає п'ятиразовий лауреат премії "Оскар" Френсіс Форд Коппола. А в Атланті знімали сцену якоїсь веселої вечірки. Тому що всі актори, враховуючи Шаю, були у стилізованих давньоримських тогах та із золотими вінками у волоссі.

Лабафу навіть уклали волосся і зробили яскравий макіяж, а ще він дуже спритно пересувався на високих підборах.

Це буде епічна картина, сучасний пеплум із відсилками до класичних фільмів "Клеопатра" (1963) та "Бен-Гур" (1959). Дія фільму відбуватиметься в майбутньому. Головний герой — геніальний архітектор Серж Катіліна, який хоче перебудувати зруйнований Нью-Йорк, щоб перетворити його на грандіозну столицю світу. Він стикається з конкурентом, мером Нью-Йорка Френком Сісеро. Під час написання сценарію Коппола надихався історією Стародавнього Риму. Навіть в іменах головних героїв є відсилки до історичних персонажів: Марка Тулія Цицерона і Луція Сергія Катіліна.

Зйомки планують завершити навесні 2023 року. Знімаються в ньому такі зірки, як Джон Войт, Зендея, Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель, Лоуренс Фішберн, Форест Вітакер, Обрі Пласа та Шая Лабеф, якого взяли у фільм, незважаючи на численні скандали, пов'язані з його персоною.

У травні минулого року Шая успішно завершив річну програму судового відволікання уваги, пов'язану зі звинуваченнями у скоєнні провини у 2020 році та дрібній крадіжці.

Наступного разу Лабаф зустрінеться у суді зі своєю колишньою дівчиною, номінанткою на премію "Греммі" FKA Twigs, яка звинувачує його у домашньому насильстві.

Співачка Sia (Сія), яка зняла актора у своєму кліпі на пісню Elastic Heart також заявила, що Шая "хворий" і він обдурив її, коли казав, що самотній.

Загалом колишню зірку студії Дісней заарештовували сім разів за п'яні витівки та бійки. Тож останнім часом він мало знімався. Мабуть, картина Копполи поверне його кар'єру в потрібне русло. Роль кого саме дісталася скандалісту Лабафу, невідомо.

Нещодавно у Шаї та його дружини, акторки Мії Гот народилася дочка Ізабель. Пара вперше зустрілася під час зйомок драми Ларса фон Трієра NC-17 "Німфоманка: Том. II".