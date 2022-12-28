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Стиль життя

Зірка "Трансформерів" Шая Лабаф уперше показав обличчя доньки (фото)

Шая Лабаф та Міа Гот, Шая Лабаф та Міа Гот донька, Шая Лабаф та Міа Гот на прогулянці з донькою
Фото: Getty Images | Шая Лабаф та Міа Гот

У 2022 американський актор уперше став батьком.

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36-річний американський актор Шая Лабаф уперше показав обличчя своєї єдиної доньки. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірку "Трасформерів" помітили з його коханою Мією Гот та їхньою дитиною в Пасадіні. Зіркові батьки прогулювалися по місту та зайшли в місцеву кав'ярню.

Для сімейного виходу у світ Шая Лабаф обрав темні штани та червону сорочку у клітинку. Тим часом Міа Гот продемонструвала стильний та комфортний образ — класичні джинси та чорний затишний светр. До аутфіту британська модель додала сонцезахисні окуляри.

Перша та поки єдина донька знаменитостей була в ніжно-рожевому візочку.

Шая Лабаф та Міа Гот

Зазначимо, що зіркова пара узаконила свої стосунки у 2016 році. У 2018 вони розійшлися, проте за три роки вони знову відновили свій роман, а у 2022 стали батьками. У зірок народилася донька, яку вони намагаються тримати подалі від камер папараці.

Шая Лабаф та Міа Гот на прогулянці з донькою

Пара вперше зустрілася під час зйомок драми Ларса фон Трієра NC-17 "Німфоманка: Том. II". Пізніше британська модель з'явилася в музичному кліпі свого коханого, знятому у 2014 році.

Нагадаємо, Шая Лабаф та Міа Гот вперше стали батьками.

Також Фокус писав про те, що у 2020 Шая Лабаф зустрічався із зіркою фільму "Одного разу в Голлівуді".