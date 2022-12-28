Звезда "Трансформеров" Шайа Лабаф впервые показал лицо дочери (фото)

В 2022 году американский актер впервые стал отцом.

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36-летний американский актер Шайа Лабаф впервые показал лицо своей единственной дочери. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезду "Трасформеров" заметили с его возлюбленной Мией Гот и их ребенком в Пасадине. Звездные родители прогуливались по городу и зашли в местное кафе.

Для семейного выхода в свет Шайа Лабаф выбрал темные брюки и красную рубашку в клетку. Между тем, Миа Гот продемонстрировала стильный и комфортный образ — классические джинсы и черный уютный свитер. К аутфиту британская модель добавила солнцезащитные очки.

Первая и пока единственная дочь знаменитостей была в нежно-розовой коляске.

[ + – ] Шайа Лабаф и Миа Гот

Отметим, что звездная пара узаконила свои отношения в 2016 году. В 2018 они разошлись, однако за три года вновь восстановили свой роман, а в 2022 стали родителями. У звезд родилась дочь, которую они пытаются держать подальше от камер папарацци.

[ + – ] Шайа Лабаф и Миа Гот на прогулке с дочерью

Пара впервые встретилась во время съемок драмы Ларса фон Триера NC-17 "Нимфоманка: Том. II". Позже британская модель появилась в музыкальном клипе своего возлюбленного, снятом в 2014 году.

Напомним, Шайа Лабаф и Миа Гот впервые стали родителями.

Также Фокус писал о том, что в 2020 Шайа Лабаф встречался со звездой фильма "Однажды в Голливуде".