Звезда "Трансформеров" Шайа Лабаф впервые показал лицо дочери (фото)
В 2022 году американский актер впервые стал отцом.
36-летний американский актер Шайа Лабаф впервые показал лицо своей единственной дочери. Об этом пишет Daily Mail.
Накануне звезду "Трасформеров" заметили с его возлюбленной Мией Гот и их ребенком в Пасадине. Звездные родители прогуливались по городу и зашли в местное кафе.
Для семейного выхода в свет Шайа Лабаф выбрал темные брюки и красную рубашку в клетку. Между тем, Миа Гот продемонстрировала стильный и комфортный образ — классические джинсы и черный уютный свитер. К аутфиту британская модель добавила солнцезащитные очки.
Первая и пока единственная дочь знаменитостей была в нежно-розовой коляске.
Отметим, что звездная пара узаконила свои отношения в 2016 году. В 2018 они разошлись, однако за три года вновь восстановили свой роман, а в 2022 стали родителями. У звезд родилась дочь, которую они пытаются держать подальше от камер папарацци.
Пара впервые встретилась во время съемок драмы Ларса фон Триера NC-17 "Нимфоманка: Том. II". Позже британская модель появилась в музыкальном клипе своего возлюбленного, снятом в 2014 году.
Напомним, Шайа Лабаф и Миа Гот впервые стали родителями.
Также Фокус писал о том, что в 2020 Шайа Лабаф встречался со звездой фильма "Однажды в Голливуде".