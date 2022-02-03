Звезда "Трансформеров" Шайа Лабаф впервые станет отцом

Актриса и модель появилась перед объективами папарацци с заметно округлившимся животом.

35-летний американский актер Шайа Лабаф и 28-летняя британская модель и актриса Миа Гот ждут появления на свет ребенка, который станет для обоих первым, сообщает People.

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Папарацци заметили Гот с округлившимся животом в Пасадене, штат Калифорния, где она находилась по делам.

На ней были черные леггинсы и белая кофта с длинным рукавом, которая обнажала нижнюю часть живота. Образ актриса дополнила черными солнцезащитными очками и парой биркенстоков с носками.

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Гот и Лабаф поженились в 2016 году, но в 2018 году их представитель заявил, что пара решила официально расстаться:

"Шайа и Мия подали на развод. Развод носит мирный характер, и все детали, касающиеся бракоразводного процесса, останутся конфиденциальными".

Однако уже в апреле 2020 года Лабаф был замечен с обручальным кольцом, а у Гот на пальце красовались кольцо с бриллиантом и помолвочное кольцо.

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В июне 2021 года их сфотографировали в Диснейленде, когда они катались в тематическом парке на поезде. Влюбленные также посетили район Star Wars: Galaxy's Edge.

Пара впервые встретилась во время съемок драмы Ларса фон Триера NC-17 "Нимфоманка: Том. II". Позже Мия появилась в музыкальном клипе Лабафа, снятом в 2014 году.

В 2020-м году экс-подруга Шайи, британская исполнительница FKA twigs подала на него в суд, обвинив актера в физическом и психологическом насилии, а также намеренном заражении венерическим заболеванием. Ее поддержали и другие женщины, в том числе певица Sia, которые стали жертвами абьюза со стороны Лабафа.

Из-за скандала Лабаф лишился номинации на "Оскар". Стриминговый сервис Netflix убрал его из списка актеров ленты "Фрагменты женщины" (режиссер Корнель Мундруцо), выдвигаемых на премию, а голливудское агентство по продвижению талантов CAA прекратило сотрудничество с ним. Он раскаялся и прошел лечение в реабилитационном центре.

Шайа Лабаф наиболее известен зрителям своими ролями в фильмах "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Трансформеры", "На крючке", "Выбивая долги" и других. Впервые в кино он начал сниматься еще в 12-летнем возрасте.

Напомним, недавно о своей первой беременности официально сообщила Рианна.