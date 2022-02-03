Зірка "Трансформерів" Шая Лабаф уперше стане батьком

Акторка і модель з'явилася перед об'єктивами папараці з помітно круглим животом.

35-річний американський актор Шая Лабаф та 28-річна британська модель та акторка Міа Гот чекають появи на світ дитини, яка стане для обох першою, повідомляє People.

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Папараці помітили Гот із животом, що округлився, в Пасадіні, штат Каліфорнія, де вона перебувала у справах.

На ній були чорні легінси та біла кофта з довгим рукавом, що оголювала нижню частину живота. Образ акторка доповнила чорними сонцезахисними окулярами та парою біркенстоків зі шкарпетками.

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Гот і Лабаф одружилися у 2016 році, але у 2018 році їхній представник заявив, що пара вирішила офіційно розлучитися.

"Шая і Міа подали на розлучення. Розлучення має мирний характер, і всі деталі, що стосуються шлюборозлучного процесу, залишаться конфіденційними".

Проте вже у квітні 2020 року Лабаф був помічений з обручкою, а в Гот на пальці красувалися каблучка з діамантом та заручне кільце.

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У червні 2021 року їх сфотографували у Діснейленді, коли вони каталися в тематичному парку на потязі. Закохані також завітали до району Star Wars: Galaxy's Edge.

Пара вперше зустрілася під час зйомок драми Ларса фон Трієра NC-17 "Німфоманка: Том. II". Пізніше Міа з'явилася в музичному кліпі Лабафа, знятому у 2014 році.

У 2020-му році експодруга Шаї, британська виконавиця FKA twigs подала на нього до суду, звинувативши актора у фізичному та психологічному насильстві, а також навмисному зараженні венеричним захворюванням. Її підтримали й інші жінки, зокрема співачка Sia, які стали жертвами аб'юзу з боку Лабафа.

Через скандал Лабаф втратив номінацію на "Оскар". Стримінговий сервіс Netflix прибрав його зі списку акторів стрічки "Фрагменти жінки" (режисер Корнель Мундруцо), що висуваються на премію, а голлівудська агенція з просування талантів CAA припинила співпрацю з ним. Він покаявся і пройшов лікування в реабілітаційному центрі.

Шая Лабаф найбільш відомий глядачам своїми ролями у фільмах "Індіана Джонс та Королівство кришталевого черепа", "Трансформери", "На гачку", "Вибиваючи борги" та інших. Уперше в кіно він почав зніматися ще у 12-річному віці.

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