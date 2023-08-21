Расстроенную Бритни Спирс заметили ночью в закусочной (фото)

У знаменитости свои способы переживать неприятные моменты, связанные с разводом.

41-летняя американская певица Бритни Спирс, которая в настоящее время переживает разрыв со своим мужем Сэмом Асгари, была замечена на одинокой прогулке. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду поп-музыки сфотографировали папарацци, когда она выходила ночью из закусочной Dave's Hot Chicken в Окснарде, Калифорния. В руках у Бритни был малиновый лимонад, а за ней шли телохранители. Это произошло сразу после того, как Спирс, чей собственный капитал составляет 60 миллионов долларов, впервые прокомментировала разрыв с Асгари, признав, что она "немного шокирована".

Певица выглядела подавленной. Она надела свитер с открыли плечами, черные шорты и сандали. Бритни дополнила образ для ночной прогулки несколькими ожерельями, а свои длинные светлые волосы оставила распущенными.

Певица разводится с мужем после 14 месяцев брака. На развод подал Асгари, указав причиной "непримиримые разногласия", и уже сейчас начинают всплывать нелицеприятные подробности их союза. Например, Сэм рассказывал, что Бритни била его и держала в доме много ножей. Кроме того, она изменяла ему с персоналом.

Ранее Фокус писал, что мать Бритни Спирс возненавидела своего зятя, который может шантажировать ее дочь.