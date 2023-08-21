Вся в мать: дочь Хайди Клум засняли на яхте в бикини (фото)

Последние дни лета юная звезда проводит на яхте в компании друзей и бойфренда.

19-летняя модель Лени Клум продолжает радовать поклонников, демонстрируя свою роскошную фигуру. Об этом пишет PageSix.

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Дочь знаменитой супермодели была замечена на роскошном судне, принадлежащем ее отцу Флавио Бриаторе. Компанию на отдыхе на южном побережье Франции ей также составил бойфренд Арис Рачевский.

Лени была в стильном зеленом бикини с ремешками и солнцезащитных очках. В какой-то момент модель и ее бойфренд поцеловались, когда они лежали, чтобы поймать солнечные лучи на дорогостоящей яхте.

Лени является дочерью 50-летней немецкой супермодели Хайди Клум и 73-летнего итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, хотя ее бывший отчим, британский певец Сил, усыновил ее много лет назад.

Дебют Лени в модельной карьере состоялся в возрасте 16 лет, когда она вместе со своей звездной матерью украсила обложку Vogue Germany – издания из родной страны Хайди.

Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.