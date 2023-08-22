Кейт Бекинсейл сделала татуировку в честь своего покойного кота (фото)

Актриса нанесла изображение кошки на внутренней стороне предплечья.

50-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл до сих пор переживает смерть своего любимого кота Клайва, который скончался в июне, оставив ее с разбитым сердцем. Чтобы немного облегчить свою боль от утраты, знаменитость сделала памятную татуировку, посвященную ее питомцу. Соответствующим фото она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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На снимке Бекинсейл показала татуировку с изображением своего умершего любимого питомца по кличке Клайв, вокруг которого набиты звезды.

"Это действительно помогло", — написала Бекинсейл в подписи к посту, по-видимому, подразумевая, что татуировка немного облегчила ее горе от потери пушистого друга.

"Большое спасибо @_dr_woo", — добавила она, отметив тату-мастера из Лос-Анджелеса Докту Ву, который известен своими подробными рисунками животных.

Бекинсейл сообщила подписчикам в Instagram о смерти Клайва еще в июне эмоциональным постом. Поделившись фотографией серо-белого кота Клайва, завернутого в розовое одеяло и устроившегося у нее на груди, она написала: "Клайв умер. У меня пока нет сил делать монтаж или даже смотреть на его фотографии. Мое сердце абсолютно и полностью разбито".

Причину смерти Клайва Бекинсейл не называла, хотя ранее говорила, что он "довольно стар".