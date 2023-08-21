Названа самая обсуждаемая королевская пара в TikTok

Обсуждения и комментарии под роликами в TikTok, которые касаются герцогов Сассекских, чаще всего носят негативную окраску.

Принц Гарри и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл, стали самыми популярными персонами в TikTok в этом году, однако их популярность весьма сомнительна. К такому выводу пришел Hootsuite, ресурс для работы с социальными сетями, который позволяет пользователю управлять и отслеживать всю активность в соответствующих сетях. Он провел исследование по заказу Newsweek и выяснил, что герцоги Сассекские – самая обсуждаемая пара на TikTok, но обсуждения и комментарии о них чаще всего носят негативную окраску.

По словам Эйлин Квок, специалиста по социальному маркетингу в Hootsuite, большинство людей очень критично относятся к их отношениям. Она подчеркнула, что аудитория соцсети любит проводить параллели между Маркл с Гарри с принцем Уильямом с Кейт Миддлтон, и подписчики часто выбирают чью-то сторону.

"Раздел комментариев к видеороликам, посвященным королевской семье, наполнен защитниками и критиками каждого их шага — от их поведения и чувства стиля до их внешности и взаимодействия", – объяснила Квок.

Исследование проводилось на TikTok в течение 30 дней. Количество постов на каждого из упомянутых членов королевской семьи было почти одинаковым: 6000 для Уильяма, Гарри и Маркл и 5000 – для Миддлтон. Но у Гарри было больше всего сообщений о нем в целом — 140 тыс. и наибольшее количество просмотров — 13 млрд, за ним следует Маркл, у которой – 115 тыс. сообщений и 11 млрд просмотров в целом.

У Уильяма было 79 тыс. постов с 11 млрд просмотров, а у Кейт – 65 тыс. постов с 10 млрд просмотров.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон гораздо больше нравятся аудитории TikTok Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

В исследовании изучались популярные поисковые запросы для каждого члена королевской семьи — некоторые для Миддлтон включали "теннис", "грубость", "папарацци" и "коронацию". У Маркл были "развод", "принц Гарри", "грубость", "самовлюбленность" и "неуклюжесть".

"Исходя из этих данных, похоже, что толпа на TikTok ищет негативное поведение", — сказала Квок о Маркл. Она подчеркнула, что, судя по общему мнению пользователей, они все же больше любят Кейт.

Самыми популярными поисковыми запросами Гарри были "Меган", "развод", "судебное дело" и "аудиокнига".

"Лучшие видео показывают ролики с ним и королевой Елизаветой, предположения о разводе с Меган, различные теории заговора об их отношениях, а также клипы с ним и принцессой Дианой", — продолжает маркетолог.

Что касается Уильяма, то он запечатлен "в положительном свете в социальных сетях" с его ключевыми словами в TikTok, включая "молодой" и "Кейт".

По сообщению издания, многие из видеороликов, снятых о нем, подчеркивают его "отцовскую преданность" или его отношения с Миддлтон.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон не собирается прощать Меган Маркл все то, что она наговорила о королевской семье.