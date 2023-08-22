Хайди Клум прокомментировала 16-летнюю разницу в возрасте с мужем

Том Каулитц и звезда подиумов женаты с 2019 года.

50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум прокомментировала 16-летнюю разницу в возрасте между ней и мужем Томом Каулитцем. Своими мыслями телеведущая делится в Instagram.

Многодетная мама ответила на вопрос ее фолловера.

"Тебе не кажется, что ты в возрасте мамы Тома, или возраст действительно не имеет значения?" — спросил анонимный фанат.

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Клум объяснила своим поклонникам, что возраст для пары — это всего лишь цифра, которая никак не влияет на их отношения.

"Честно говоря, я чувствую это только тогда, когда мне на это указывают", — лаконично ответила топ-модель.

Хайди Клум ответила на вопрос о ее разнице в возрасте с мужем Фото: Скріншот

Ведущая "America's Got Talent" редко признает разницу в возрасте с музыкантом Tokio Hotel, хотя она говорила о ней во время интервью InStyle в 2018 году.

"В последнее время мне все чаще напоминают о моем возрасте", — сказала Клум, которой на тот момент было 45 лет. "Мой парень на много лет моложе меня, и многие люди сомневаются в этом и спрашивают об этом".

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Instagram heidiklum

Она продолжила: "Это действительно единственный случай, когда мне кажется, что возраст суется мне в лицо, и я должна ответить за это".

Еще тогда Клум призналась, что не задумывается об их возрасте, если эту тему не поднимают другие.

Напомним, Хайди Клум и Том Каулитц отдыхали в Италии с детьми.

Также Фокус писал о модном бикини 19-летней дочери Хайди Клум.