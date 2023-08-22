Ломкость и изменение цвета: 4 признака дефицита витамина B12 на ногтях

Недостаток витамина В12 приводит к снижению выработки эритроцитов, вызывая анемию и другие неприятности со здоровьем. Недостаток этого важного витамина часто можно заподозрить по состоянию ногтей и вовремя принять меры.

Состояние здоровья и наш внешний вид во многом зависит от рациона питания. Так, лишний жир означает, что вы ели много нездоровой пищи. Но если есть дефицит определенных витаминов или необходимых питательных веществ, организм найдет способ предупредить вас об этом. Например, дефицит витамина B12 можно легко заметить на ваших ногтях. Это, правда, что ногти могут подсказать вам о том, что нужно разнообразить свой рацион продуктами, которые богаты витамином B12. Об этом пишет Health Shots.

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Витамин B12 является водорастворимым витамином и просто обязан присутствовать в вашем ежедневном рационе, говорит Варша Гори, старший клинический диетолог больницы Аполлон, Нави Мумбаи. Почему же витамин B12 так необходим вашему организму?

Производство энергии

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Витамин B12 играет жизненно важную роль в метаболизме углеводов, белков и жиров. Он помогает преобразовывать эти макроэлементы в энергию, которая необходима для правильного функционирования организма.

Образование эритроцитов

Витамин B12 необходим для синтеза эритроцитов в нашем костном мозге, говорит диетолог. Адекватный уровень витамина B12 имеет решающее значение для предотвращения анемии, поскольку он помогает в производстве здоровых эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу.

Синтез ДНК

Витамин B12 участвует в синтезе ДНК, генетического материала, присутствующего во всех наших клетках. А это крайне важно для роста, развития и восстановления клеток.

Здоровье сердца

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Витамин B12, наряду с другими витаминами группы B, помогает регулировать уровень гомоцистеина в крови. По словам Гори, повышенный уровень гомоцистеина связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Помогая поддерживать оптимальный уровень гомоцистеина, B12 поддерживает здоровье сердца.

Здоровье костей

Достаточный уровень витамина B12 был связан с лучшей минеральной плотностью костей, что важно для профилактики остеопороза и крепких костей.

Признаки дефицита витамина В12 на ногтях

Недостаток витамина B12 может повлиять на внешний вид ваших ногтей и, таким образом, вы можете заподозрить его дефицит.

Ломкие ногти

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Одним из самых распространенных признаков дефицита витамина B12 являются сухие и ломкие ногти. Недостаток витамина В12 может привести к изменению структуры ногтей, делая их более восприимчивыми к расслаиванию, растрескиванию и шелушению.

Бледные или желтоватые ногти

Недостаточный уровень B12 может вызвать снижение выработки эритроцитов, что приводит к анемии. Анемия может проявляться бледным или желтоватым обесцвечиванием ногтей из-за снижения снабжения ногтевого ложа кислородом.

Изменение формы

В некоторых случаях тяжелого дефицита витамина B12 может возникнуть состояние, называемое койлонихией, когда ногти становятся вогнутыми или ложкообразными.

Синюшный оттенок

В тяжелых случаях дефицита витамина B12 ногти могут иметь синеватый оттенок из-за снижения оксигенации тканей в результате анемии.

Витамин B12 для роста ногтей

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Витамин B12 необходим для общего здоровья ногтей, так как он играет решающую роль в делении и росте клеток, в том числе клеток, ответственных за развитие ногтей. Тем не менее, на степень здоровья ногтей, включая текстуру, бледность и ломкость, влияют различные факторы, и дефицит B12 — лишь один из многих потенциальных факторов, которые могут повлиять на их рост и здоровье, говорит эксперт.

Рост ногтей в основном определяется генетикой, возрастом, гормональными факторами и общим состоянием здоровья. У человека с недостаточным уровнем витамина B12 исправление дефицита с помощью пищевых добавок или диетических корректировок улучшит общее состояние ногтей. Но это не обязательно приведет к значительному увеличению роста ногтей сверх нормы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту