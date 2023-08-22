Король Чарльз ІІІ планирует обсудить с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон будущее монархии
Встречу организуют в замке Балморал — летней резиденции покойной Елизаветы II.
74-летний король Великобритании Чарльз III собирается провести саммит, чтобы определить будущее монархии, в замке Балморал, Шотландия. Об этом сообщает Mirror.
Старший сын покойной королевы Елизаветы II планирует определить конкретные роли для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также королевы Камиллы.
"Он считает своим главным долгом исполнить искреннее желание своей покойной матери [королевы Елизаветы], чтобы одной из его главных ролей было обеспечение не только выживания, но и прочности [организации]", — рассказывает инсайдер.
Отмечается, что особое давление будет на Уильяма и Кейт, поскольку источник утверждает, что "звездное качество" пары будет важным для сохранения Содружества.
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Кроме того, что принцесса Уэльская является иконой моды и погружена в благотворительность, ее также называют настоящей "властью за троном".
Соучредитель True Royalty TV Ник Буллен недавно сказал Fox News, что Миддлтон полна "стального" и "очень сильного характера".
"[Она] превратилась из молодой невесты в ключевого игрока в королевской семье", — сказал он.
Напомним, как Чарльз ІІІ планирует отпраздновать 75-й день рождения.
Также Фокус писал о вероятном примирении принца Гарри с королевской семьей.