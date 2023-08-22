Роман Билык, солист группы "Звери" удалил все антивоенные посты и выступил перед ВС РФ

Ранее Роман, также известный, как Рома Зверь, высказывался против войны в Украине.

Роман Билык, также известный под псевдонимом Рома Зверь, солист российской группы "Звери", выступил перед российскими военными, находящимися в Украине. Раньше он высказывался против войны. Теперь эти посты удалены. Видео Романа в военной форме разместил "военкор" Семен Пегов в своем телеграм-канале.

Пегов опубликовал видео, на котором Билык в шлеме и бронежилете находится в расположении одного из формирований так называемой ДНР и наблюдает за пуском снаряда.

Роман Билык и Герман Осипов Фото: Скриншот

После Роман и еще один участник группы "Звери", гитарист Герман Осипов исполняют песни для солдат ВС РФ. Пегов отмечает, что это было "Оперативно-боевое тактическое формирование" под названием "Каскад".

После вторжения ВС РФ в Украину группа "Звери" сделала в своем фейсбуке пост с осуждением войны. Сам Билык высказался против вторжения в своем личном аккаунте в Instagram. Сейчас оба эти поста недоступны, или удалены.

Антивоенный пост группы "Звери" Фото: Скриншот

Напомним, в июне 2023 года группа "Звери" должна была выступать в качестве хедлайнера на бесплатном концерте в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади.

30 мая один из организаторов ПМЭФ, фонд "Росконгресс", анонсировал выступление на концерте группы "Звери".

Однако после выступление группы было отменено, как сообщали российские СМИ, именно из-за высказываний Романа Билыка и его антивоенной позиции. Его в итоге заменила группа "Чиж и Co".

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин лично просил запретить выступление группы "Звери", поскольку оно — "оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения".

Стоит напомнить, но в детстве Роман Билык несколько лет жил в Мариуполе. О чем сам говорил в интервью, отмечая, что бывал там много лет назад.

"Очень давно, лет пятнадцать назад. Мои дедушка и бабушка были из Горловки, но когда дедушка умер, мы перевезли бабушку в Таганрог и больше туда не возвращались. Около четырех лет, с 12 и до 16, я прожил в Мариуполе. Вот его я запомнил хорошо. Кстати, в Мариуполе я учил в школе и украинскую мову, и литературу. И сейчас спокойно понимаю украинский язык. Но, конечно, сам не розмовляю: нет практики", — говорил Рома Зверь в интервью.

Также он неоднократно выступал в Украине с концертами. В 2018 году "Звери" должны были сыграть на фестивале Atlas Weekend в Киеве, но выступление отменили.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке побывал российский певец Григорий Лепс.