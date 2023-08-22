Анджелина Джоли взяла с собой на шоппинг 19-летнего сына Пакса (фото)

Для похода по магазинам звезда выбрала элегантное черное макси-платье.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли была замечена на шоппинге вместе с 19-летним сыном Паксом в Нью-Йорке. Об єтом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала шикарное черное макси-платье с круглым вырезом, которое продемонстрировало ее стройный и подтянутые руки. Монохромный ансамбль знаменитость дополнила большими солнцезащитными очками и клатчем Saint Laurent. Анджелина завершила свой образ практичными балетками на плоской подошве для прогулки по Верхнему Ист-Сайду.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Пакс выглядел стильно в кофте в черно-белую полоску с длинным рукавом и свободных черных брюках. Юноша дополнил свой наряд белыми кедами Convers и прикрыл глаза парой круглых солнцезащитных очков.

У Джоли шестеро детей — 15-летние близнецы Вивьен и Нокс, 17-летняя Шайло, 18-летняя Захара, 19-летний Пакс и 22-летний Мэддокс. Брэд Питт и Анджелина воспитывали шестерых детей до развода в 2016 году после 12 лет совместной жизни. И только в 2023 окончательно закончились судебные разбирательства за совместное имущество и опеку над детьми.

Напомним, Анджелина Джоли наняла 15-летнюю дочь на работу.

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