Миндаль и салаты: что ест Синди Кроуфорд, чтобы оставаться в форме

Супермодель прекрасно выглядит. И она соблюдает несколько простых правил питания, которые подойдут всем.

Синди Кроуфорд ворвалась на модельную сцену в 1980-х и быстро зарекомендовала себя как одна из самых популярных моделей в мире.

Ее появление в видеоклипе Джорджа Майкла "Freedom" стало легендарным, также, как и появление в чувственной рекламе Pepsi на Суперкубке 1992 года.

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Кроуфорд навсегда останется в списке супермоделей, вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой и другими.

Синди Кроуфорд

В 1990-е годы на подиуме слава Синди только росла. Также она подписала выгодные контракты с Pepsi и Revlon, что сделало ее еще более популярной. Сегодня Кроуфорд ведет более спокойную жизнь в Малибу, штат Калифорния, вместе со своей семьей, но 57-летняя женщина по-прежнему занимается несколькими бизнес-предприятиями, такими как ее линия по уходу за кожей Meaningful Beauty и Cindy's Essentials, которая представляет собой план питания с Urban Remedy.

Ресурс Eatthis проанализировал советы Синди Кроуфорд вместе с экспертами по диетическому питанию и выяснил, насколько они полезны.

Синди Кроуфорд придерживается низкогликемической диеты

Все продукты Cindy's Essentials имеют низкий гликемический индекс . Низкогликемическая диета — это план, основанный на том, как продукты влияют на уровень сахара в крови.

Что говорит эксперт: "Низкогликемические продукты — это те, которые оказывают относительно небольшое влияние на уровень сахара в крови при употреблении", — говорит нам диетолог Сэм Шлейгер.

"Они перевариваются и усваиваются организмом медленнее, что приводит к постепенному и устойчивому высвобождению глюкозы в кровоток. Это медленное и устойчивое высвобождение помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови по сравнению с продуктами с высоким гликемическим индексом, которые вызывают быстрые скачки и падения уровня сахара в крови", — говорит Сэм. По его словам, примеры продуктов с низким гликемическим индексом включают в себя некрахмалистые овощи:

Брокколи, шпинат, капуста, цветная капуста, болгарский перец;

Бобовые: чечевица, нут, черная фасоль, фасоль и т. д.;

Цельнозерновые: овес, лебеда, коричневый рис, ячмень, цельнозерновой хлеб и т. д.;

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена чиа, льняное семя и т. д.;

Фрукты: ягоды (черника, клубника, малина), яблоки, апельсины, груши и т. д.;

Нежирные белки: куриная грудка, индейка, рыба, тофу, яйца и т. д.;

Молочные продукты: греческий йогурт, творог, молоко (желательно нежирное или несладкое).

Придерживаться этого режима просто: к примеру, замените сдобную булочку на ломтик хлеба из разных злаков или пророщенных орехов и семечек со сливочным авокадо и идеально приготовленным яйцом.

Синди перекусывает хумусом и овощами

Это неплохой выбор для тех, кто не хочет перекусывать булочками, или шоколадками. Овощи богаты клетчаткой, минералами, витаминами и другими питательными веществами. Кроме того, в них мало калорий. Хумус делают из нута, который содержит большое количество белка. Вместе хумус и овощи — отличная здоровая закуска. Но переедать все равно не стоит.

Синди пьет теплую воду с лимоном

Прежде чем мать двоих детей что-то сделает, она выпивает стакан теплой воды, в которую выжимает половинку лимона.

Диетолог Сэм Федер отмечает, что лимон очень богат витамином С, который отлично подходит для укрепления вашей иммунной системы. Употребляя воду с лимоном, вы получаете достаточное количество витамина С, сохраняя при этом водный баланс. Но если у вас повышенная кислотность, то лучше просто выпить теплой воды.

Синди пьет протеиновый коктейль каждое утро

Один из способов, которым Кроуфорд начинает свой выходной день, — это протеиновый коктейль, и еще в 2020 году она поделилась своим любимым рецептом.

Синди Кроуфорд

Что говорит эксперт: "Белку требуется много времени, чтобы ваше тело его переварило, что отлично подходит для того, чтобы оставаться сытым в течение длительного периода времени. Принимая его на завтрак, вы можете контролировать потребление калорий, что отлично подходит для поддержания стройности", — говорит Федер.

Синди употребляет проверенную воду и пищу

Точнее, супермодель старается избегать продуктов, которые она не знает откуда взялись. Это касается и воды и еды.

"Понимание происхождения и состава вашей пищи помогает убедиться, что вы потребляете не только продукты, богатые питательными веществами, но и продукты, полученные с соблюдением этических норм. Знание того, откуда поступает ваша пища, также может пролить свет на ее свежесть, способы ее обработки (пестициды, антибиотики) и влияние ее производства на окружающую среду. Когда вы информированы, вы делаете выбор, который более полезен как для вас, так и для планеты", — говорит тренер по питанию Пол Бейли .

Синди ест миндаль

Еще одна любимая закуска супермодели – это миндаль. И если у вас нет аллергии на орехи, что это и правда неплохой выбор. Миндаль богат клетчаткой, полезными жирами и белком.

Наконец, в миндале содержится приличное количество белка, что очень полезно. для поддержания мышечной массы и чувства сытости.

Синди ест много салатов

В плане питания Синди есть несколько различных салатов, в том числе радужный салат, салат из листьев зеленого чая и сезонный салат из рукколы.

И это отличный выбор для тех, кто следит за питанием. Ведь салаты из свежих овощей низкокалорийны, при этом в них содержится множество различных витаминов, минералов, полезных жиров и клетчатки.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд воссоздала свою звездную рекламу Пепси.