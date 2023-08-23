Анджелина Джоли сделала загадочные татуировки на средних пальцах (фото)

Фанаты поспешили предположить, что новые тату знаменитости посвящены ее бывшему мужу Брэду Питту.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли сделала новые татуировки в интересном месте — на средних пальцах. Тату-мастер звезды показал в своем Instagram-аккаунте новые рисунки на теле звезды, правда в размытом виде, чтобы скрыть дизайн.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Господин К., который работает в популярном среди знаменитостей салоне Bang Bang в Нью-Йорке, отметил звезду "Малефисенты" на публикации и написал: "Все еще не могу поверить, что я действительно взял ее за руку и сделал ей татуировку".

Также мастер спросил у своих подписчиков: "Угадайте, что у нее на ладони?"

Поклонники поспешили предположить, что новые загадочные татуировки на средних пальцах Анджелины Джоли — это "да пошел ты!" Брэду Питту. При чем, что это вариант, самый популярный среди комментариев.

Другие считают, что новые тату могут быть данью уважения ее детям, "предупреждающий ярлык для потенциальных женихов" или "что-то духовное".

Это далеко не первая татуировка Энджи. У актрисы есть много значимых рисунков, посвященных ее благотворительной деятельности и шестерым детям. Кроме того, у нее была татуировка, посвященная бывшему мужу Билли-Бобу Тортону, которую впоследствии она удалила лазером и поклялась, что больше никогда не сделает подобного.

Однако Джоли не совсем сдержала свое обещание, поскольку они с Питтом набили одинаковые татуировки — буддийские рисунки, сделанные одними и теми же чернилами, чтобы символизировать их вечную связь — как раз перед их расставанием в 2016 году.

Анджелина Джоли Фото: Annie Leibovitz

У них обоих также есть цитата поэта Руми, которая (по иронии судьбы) гласит: "Существует поле, лежащее за пределами всех представлений о добре и зле. Я встречу тебя там".

Напомним, у Джоли и Питта шестеро детей — 15-летние близнецы Вивьен и Нокс, 17-летняя Шайло, 18-летняя Захара, 19-летний Пакс и 22-летний Мэддокс. Они воспитывали шестерых детей до развода в 2016 году после 12 лет совместной жизни. И только в 2023 окончательно закончились судебные разбирательства за совместное имущество и опеку над детьми.

Также Фокус писал об истории любви Анджелины Джоли и Брэда Питта.