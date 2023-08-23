Сэма Асгари впервые заметили после новостей о разводе с Бритни Спирс (фото)

Мужчина прогулялся с домашним любимцем без обручального кольца.

29-летнего ирано-американского актера и фитнес-тренера Сэма Асгари впервые заметили после новостей о разводе с Бритни Спирс. Об этом пишет Page Six.

Бывшего возлюбленного американской артистки сфотографировали впервые после новостей об их разрыве в Пасадене, Калифорния.

Асгари вышел на улицу без обручального кольца, одетый в черную безрукавку, которая подчеркивала его мышцы, и пару коричневых спортивных штанов, когда он выгуливал собаку Поршу. К образу он добавил солнцезащитные очки и бейсболку.

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Накануне стало известно о том, что звездная пара разводится после 14 месяцев брака.

"Мы будем сохранять любовь и уважение, которые имеем друг к другу, и я желаю ей всегда всего наилучшего", — прокомментировал Сэм новости о разводе, закончив просьбой о "конфиденциальности".

Сэм Асгари и Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Сейчас бракоразводный процесс только набирает обороты. Сообщалось о вероятных изменах как со стороны Бритни, так и Сэма.

Напомним, Бритни Спирс может вернуться на большую сцену.

Также Фокус писал о скрытых мотивах Сэма Асгари жениться на Бритни Спирс.