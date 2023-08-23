Ранчо Джеффри Эпштейна продали таинственному покупателю (видео)

Ранчо печально известного финансиста, который покончил с собой в тюрьме после обвинений в педофилии, пытались продать более двух лет.

Ранчо Джеффри Эпштейна в Нью-Мексико, США, где он устраивал свои печально известные вечеринки с несовершеннолетними девушками, продали таинственному покупателю после двух лет на рынке недвижимости. Об этом пишет Daily Mail.

"Ранчо Зорро" сначала продавали за 27 миллионов долларов, в ноябре 2022 года цена ранчо была снижена на 9,5 миллиона долларов, но в итоге за какую сумму оно было продано – неизвестно.

"Ранчо Зорро"

"Мы подтверждаем продажу поместья Эпштейна, недвижимости в Нью-Мексико, известной как "Ранчо Зорро", а вырученные средства будут использованы для управления поместьем, включая выплаты кредиторам", — заявил Дэниел Вайнер, юрист, представляющий поместье Эпштейна.

Имя нового владельца и окончательная цена, уплаченная за недвижимость, по состоянию на 22 августа не разглашаются. Последняя объявленная цена составляла 18 миллионов долларов.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

"Хотя подробности этой продажи (включая покупную цену и покупателя) являются конфиденциальными, Estate раскроет информацию о продаже в своем следующем ежеквартальном отчете, который будет подан в суд по делам о наследстве Сент-Томас, USVI", — сказал Вайнер в официальном заявлении. Вырученные средства будут использованы для уплаты налогов и выплат кредиторам.

Сообщается, что Эпштейн надеялся превратить обширную территорию площадью 33 000 квадратных футов в "фабрику по производству детей". Несколько женщин сообщили, что подверглись там изнасилованию и нападению, когда они были несовершеннолетними.

Напомним, Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям.

"Ранчо Зорро" в Стэнли, штат Нью-Мексико, было куплено через холдинговую компанию миллионеров Cypress Inc. в 1993 году. Оно занимает огромную территорию, на которой находится трехэтажный главный дом с четырьмя спальнями, а также резиденция смотрителя. Также там есть целый небольшой поселок для персонала. А для пилота Эпштейна по имени Ларри Визоки был построен так называемый Голубой дом.

Голубой дом для пилота Эпштейна Фото: Sotheby’s International Realty

Записи о собственности показывают, что ранчо было куплено у Гэри Кинга, который в то время занимал пост генерального прокурора Нью-Мексико, и сделка включала частные и арендованные федеральные земли.

Всего за несколько дней до самоубийства Эпштейна в тюремной камере, две женщины представили перед залом суда отчеты, подробно описывающие то, что с ними происходило на "Ранчо Зорро" в 2004 году.

Одна женщина, по имени Джейн Доу, рассказала суду, что ее привезли туда в 15 лет, и Эпштейн часами издевался над ней и лишил ее девственности. Также о насилии, совершаемом на ранчо сообщили Вирджиния Джуффре и Мария Фармер. По словам Фармер, над ней издевался и сам Джеффри и его сообщница Гислейн Максвелл.

При жизни Эпштейн принимал жесткие меры по ограничению доступа на ранчо. Там даже есть собственная пожарная часть с работающим насосом и резервуарами для хранения воды на случай пожара.

Пожарная часть на "Ранчо Зорро" Фото: Sotheby’s International Realty

Финансист использовал ранчо площадью 8000 акров как игровую площадку для своих VIP-гостей, которых он привозил в уединенное поместье несколько раз в год.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл Фото: Getty Images

Причем, находится там можно было очень долго, не общаясь с внешним миром. На ранчо были даже собственный огород и оранжерея, где выращивались овощи и фрукты.

При жизни Эпштейна обширный комплекс охранялся камерами наблюдения, надежными воротами и высоким забором.

Продажи другой недвижимости Джеффри Эпштейна были использованы для финансирования Программы компенсаций жертвам Эпштейна, которая была создана в июне 2020 года.

Его таунхаус на Манхэттене был продан за 51 миллион долларов в 2021 году, а его дом в Палм-Бич, штат Флорида, был продан за 18,5 миллиона долларов.

Также за 60 миллионов долларов был куплен "остров педофилов" Эпштейна в составе Виргинских островов США. Новый владелец хочет открыть там роскошный отель.