День Независимости: Тина Кароль представила песню авторства лауреатки "Оскара" Дайан Уоррен

В клипе Дайан аккомпанирует Тине на рояле на фоне 46-метровой статуи Свободы в Нью-Йорке.

24 августа 2023 года Украина отмечает 32-ую годовщину своей независимости, которую многие оценили только сейчас, когда право на самоопределение и свободу завоевывают кровью лучшие сыновья и дочери страны в противостоянии с российской агрессией. По случаю знаменательной даты певица Тина Кароль представила очень сильную песню под названием "Одно сердцебиение" (One Nation Under Love).

Артистка записала ее у статуи Родины-Матери, на щите которой вместо герба СССР теперь сверкает украинский тризуб. На Тине – длинное белое платье с переливами, ее волосы собраны в элегантную прическу, а черты лица подчеркивает нежный макияж.

Песню для отечественной исполнительницы написала культовая американская композитор Дайан Уоррен, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми", Грэмми" и автор бессмертных хитов Уитни Хьюстон, Тины Тернер, Шер, Селин Дион, Леди Гаги и группы Aerosmith.

В клипе Дайан аккомпанирует Кароль на рояле на фоне 46-метровой статуи Свободы в Нью-Йорке.

"Я написала песню о стране, которой симпатизирую, которой восхищаюсь, которая вынужденно борется за свою свободу. О стране, которая не является врагом, а является разумной, ценностно-ориентированной, способной объединять нации, доказывая, что она является страной-лидером. Я искренне верю в победу Украины. Я искала голос, который может убедительно исполнить социальную песню на весь мир, и увидела этот масштаб голоса в Тине Кароль. Слава Украине! Победы и стойкости!", – заявила Уоррен. Более того, на своей странице в Instagram она поделилась кадрами записи песни в студии.

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"Я горжусь тем, что являюсь частью этого. Надеюсь проникнуть в ваши сердца этой песней и ее посланием. Если бы мы только могли быть единой нацией под любовью. Спасибо @tina_karol за то, что своим потрясающим голосом оживили эту песню. С любовью к народу Украины!, – говорится в подписи к посту.

В сингл One Nation Under Love вошли две версии песни на английском и украинском языках. Кароль позиционирует ее как социальную.

"Создавать социальную песню, как опору и как щит, – мое сердечное призвание. Это больше чем трек, – это миссия. Благодарна судьбе, что мы встретились с Дайан. Я никогда не перестану и не устану быть убедительной, быть талантливой ради борьбы, которая очищает нас от прошлого и защищает нашу свободу", – в свою очередь написала Тина у себя в Instagram.

Песня тронула сердца пользователей.

"Гордость за талантливую Тину, гордость за несгибаемых украинцев, спасибо Дайан Уоррен за такую мощную песню. С днем Независимости, дорогие соотечественники", "Очень хорошая песня, ком в горле стал. Тина Кароль, как всегда, идеальна. Спасибо за исполнение и ощущения во время этой песни. Слава Украине, свобода Украине. С Днем Независимости Украина! Спасибо, Дайан Уоррен за поддержку", "Как это невероятно! Непревзойденное исполнение Тины Кароль! Текст рвет сердце и душу. Одно сердцебиение и одна судьба…. С днем независимости, Украина", "Песня просто до мурашек и до слез, но счастливых! Спасибо, Тина! Украина превыше всего! Всегда", "Мурашки по коже всю песню! Такая мощная песня, шикарное исполнение! Спасибо за такой сильный подарок! Ждем Победу! С Днем Независимости, Украина!" – пишут в комментариях.

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