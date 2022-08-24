Украина в тренде у селебрити. Мировые знаменитости, поддержавшие страну на красных дорожках

Война в Украине показала миру талантливую, самобытную и героическую нацию. И мировые знаменитости как могут, поддерживают нашу страну в борьбе за ее независимость.

Украина для всего мира стала символом стойкости и силы, мужественно противостоя российской агрессии. С первых дней вторжения ВС РФ граждане нашей страны проявили героизм, отвагу и сплоченность, о которых будут слагать легенды. Мировые знаменитости, включая членов королевских семей, деятелей шоу-бизнеса, политиков, общественных деятелей как могли поддержали Украину. И речь идет не только о заявлениях, сделанных на мировых площадках, но и демонстрации поддержки с помощью гардероба, где присутствуют цвета украинского флага, а также выбор нарядов от украинских дизайнеров как сопособ еще раз продемонстрироваит всем свои приоритеты в борьбе добра и зла. Фокус в честь 31 Дня Независимости Украины собрал самые красноречивые образы известных личностей, свидетельствующие об их поддержке нашего государства.

Шэрон Стоун

64-летняя легенда Голливуда появилась на ужине, инициированном Better World Fund, цель которого состояла в том, чтобы собрать средства на ремонт Детского института здоровья в польской Варшаве, где примут украинских детей-беженцев. Мероприятие проходило в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, и актриса красовалась на ковровой дорожке в в брючном костюме синего цвета с желтой подкладкой нап пинджаке, дополнив его туфлями-лодочками в тон.

Тильда Суинтон

На Каннском кинофестивале британская актриса Тильда Суинтон, как и Шэрон Стоун, показала, что поддерживает Украину. Это она продемонстрировала своим ансамблем. Знаменитость пришла на фотоколл и пресс-конференцию, которые были посвящены премьере нового фантастического фильма Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний", в голубом платье с желтым клатчем. Сочетание цветов в одежде актрисы заметила украинская журналистка, шеф-редактор журнала Marie Claire Украина Ирина Татаренко. Она поинтересовалась у актрисы значением цвета в ее образе.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?". Она коротко ответила: "Да, это об Украине" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", – написала Татаренко.

Донателла Версаче

67-летняя сестра основателя бренда Versace Джанни Версаче пришла на бал Института костюма в Нью-Йорке в платье сине-желтого цвета собственного бренда. Она продемонстрировала длинное платье на бретельках с корсетом и желтыми вставками. Дополнила свой образ дизайнер нашумевшими туфлями на высокой платформе от Versace. Однако обувь 67-летней Донателлы была специально покрашена в золотистый цвет, чтобы туфли подходили к тематике ее образа. Таким образом она показала, что ее сердце тоже с Украиной.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Британская королевская семья продемонстрировала, на чьей она стороне. Королева Елизавета II cделала пожертвование в фонд, собирающий помощь для украинцев, а герцоги Кембриджские неоднократно посещали Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры прикладывают сверхусилия для поддержки украинцев в Великобритании и по всей Европе, а также собирают пожертвования для пострадавших в этой войне. При єтом и Кейт, и принц Уильям носили сине-желтые значки на своей одежде, показывая свою солидарность с украинцами. Они также посвятили отдельный пост лично президенту Владимиру Зеленскому.

Анджелина Джоли

Голливудская суперзцезда и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли категорически осудила российскую агрессию и на своей странице в Instagram с аудиторие в 13,5 млн неоднократно публиковала отчеты со встреч с украинцами, спасающимися от войны. Более того, в мае она побывала во Львове, откуда увезла не только осколок снаряда, калечившего маленьких украинцев, но и серебрянное кольцо от харьковского ювелирного бренда с картой нашей страны.

Стивен Кинг

"Король хоррора", американский писатель Стивен Кинг в первый же день российского вторжения выступил с призывом к миру не оставлять Украину наедине с ее трагедией.

"Чему большинство из нас научилось в детстве на игровой площадке: нельзя стоять в стороне, когда большой ребенок избивает маленького. Ты можешь выдержать один или два удара, чтобы большой ребенок остановился, но это правильный поступок", – писал он в Twitter. Позже он прямо назвал Россию страной-террористом, а также заявил, что ее президент Владимир Путин – это мировая угроза, и он должен исчезнуть.

Писатель, кроме всего прочего, опубликовал фото в футболке с принтом в поддержку Украины.

[ + – ] Стивен Кинг Фото: Stephen King/Twitter

Джейсон Момоа

На 94-й церемонии нагреждания премией "Оскар" американский актер Джейсон Момоа появился присоединился к тем, чье сердце вместе с Украиной. В театр Dolby он приехал в костюме, который украшал нагрудный платок в цветах украинского флага.

[ + – ] Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Киану Ривз

57-летний голливудский актер Киану Ривз выразил свою поддержку Украине, сфотографировавшись с желто-голубым плакатом, на котором написано "Все буде Україна" и нарисованные контуры Украины.

Мэй Маск

Мама Илона Маска – одна из самых преданных поклониц украинских брендов. Мало того, что Мэй Маск постоянно говорит о том, насколько восхищается украинцами и их силой, но и демонстрирует наряды украинских брендов, показывая миру, что в этой стране живут самые талантливые люди.

[ + – ] Мэй Маск в Киеве Фото: Maye Musk/Instagram

Перечисленные звезды – лишь небольшая часть из тех, кто активно работает над тем, чтобы донести миру правду о происходящеми в Украине. Свое слово по этому поводу сказали Мадонна, Дуа Липа, Мила Кунис и Эштон Катчер, Бенедикт Кабребэтч и многие другие знаменитости.