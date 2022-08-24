Україна в тренді у селебріті. Світові знаменитості, які підтримали країну на червоних доріжках

Війна в Україні показала світові талановиту, самобутню та героїчну націю. І світові знаменитості, як можуть, підтримують нашу країну у боротьбі за її незалежність.

Україна для всього світу стала символом стійкості та сили, мужньо протистоячи російській агресії. З перших днів вторгнення ЗС РФ громадяни нашої країни виявили героїзм, відвагу та згуртованість, про які складатимуть легенди. Світові знаменитості, включаючи членів королівських сімей, діячів шоубізнесу, політиків, громадських діячів, як могли підтримали Україну. І йдеться не лише про заяви, зроблені на світових майданчиках, а й демонстрацію підтримки за допомогою гардеробу, де присутні кольори українського прапора, а також вибір нарядів від українських дизайнерів як способу ще раз продемонструє всім свої пріоритети у боротьбі добра і зла. Фокус на честь 31 Дня Незалежності України зібрав найкрасивіші образи відомих особистостей, які свідчать про їхню підтримку нашої держави.

Шерон Стоун

64-річна легенда Голлівуду з'явилася на вечері, ініційованій Better World Fund, мета якої полягала в тому, щоб зібрати кошти на ремонт Дитячого інституту здоров'я у польській Варшаві, де приймуть українських дітей-біженців. Захід проходив у межах 75-го Каннського кінофестивалю, і акторка красувалася на килимовій доріжці у брючному костюмі синього кольору з жовтою підкладкою на пінджаку, доповнивши його туфлями-човниками в тон.

Тільда Свінтон

На Каннському кінофестивалі британська акторка Тільда Свінтон, як і Шерон Стоун, показала, що підтримує Україну. Це вона продемонструвала своїм ансамблем. Знаменитість прийшла на фотокол і пресконференцію, присвячені прем'єрі нового фантастичного фільму Джорджа Міллера "Три тисячі років бажань", у блакитній сукні з жовтим клатчем. Поєднання кольорів в одязі акторки зауважила українська журналістка, шеф-редакторка журналу Marie Claire Україна Ірина Татаренко. Вона поцікавилася в акторки значенням кольору її образі.

"Я запитала її: "Жовте та блакитне у вашому вбранні — це ваш маніфест чи вибір вашого стиліста?". Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і посміхнулася мені." Дякую! Це дуже важливо для нас", — написала Татаренко.

Донателла Версаче

67-річна сестра засновника бренду Versace Джанні Версаче прийшла на бал Інституту костюма в Нью-Йорку у сукні синьо-жовтого кольору власного бренду. Вона продемонструвала довгу сукню на бретельках із корсетом та жовтими вставками. Доповнила свій образ дизайнерка нашумілими туфлями на високій платформі від Versace. Однак взуття 67-річної Донателли спеціально пофарбоване в золотистий колір, щоб туфлі наближалися до тематики її образу. Так, вона показала, що її серце теж з Україною.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Британська королівська родина продемонструвала, на чиєму боці. Королева Єлизавета II зробила пожертву у фонд, який збирає допомогу для українців, а герцоги Кембриджські неодноразово відвідували Український культурний центр у Лондоні, де волонтери прикладають надзусилля для підтримки українців у Великій Британії та по всій Європі, а також збирають пожертвування для постраждалих. Водночас і Кейт, і принц Вільям носили синьо-жовті значки на своєму одязі, показуючи свою солідарність з українцями. Вони також присвятили окремий пост особисто президенту Володимиру Зеленському.

Анджеліна Джолі

Голлівудська суперзірка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі категорично засудила російську агресію і на своїй сторінці в Instagram з аудиторією в 13,5 млн неодноразово публікувала звіти із зустрічей з українцями, які рятуються від війни. Щобільше, у травні вона побувала у Львові, звідки відвезла не лише уламок снаряда, що покалічив маленьких українців, а й срібну каблучку від харківського ювелірного бренду з картою нашої країни.

Стівен Кінг

"Король горору", американський письменник Стівен Кінг у перший же день російського вторгнення виступив із закликом до світу не залишати Україну наодинці з її трагедією.

"Чому більшість із нас навчилася в дитинстві на ігровому майданчику: не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленького. Ти можеш витримати один або два удари, щоб велика дитина зупинилася, але це правильний вчинок", — писав він у Twitter. Пізніше він прямо назвав Росію країною-терористом, а також заявив, що її президент Володимир Путін — це світова загроза, і він має зникнути.

Письменник, окрім іншого, опублікував фото у футболці з принтом на підтримку України.

[ + – ] Стівен Кінг Фото: Stephen King/Twitter

Джейсон Момоа

На 94-й церемонії нагородження премією "Оскар" американський актор Джейсон Момоа приєднався до тих, чиє серце разом з Україною. У театр Dolby він приїхав у костюмі, який прикрашала нагрудну хустина у кольорах українського прапора.

[ + – ] Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Кіану Рівз

57-річний голлівудський актор Кіану Рівз висловив свою підтримку Україні, сфотографувавшись із жовто-блакитним плакатом, на якому написано "Все буде Україна" та намальовані контури України.

Мей Маск

Мама Ілона Маска — одна з найвідданіших поклонниць українських брендів. Мало того, що Мей Маск постійно говорить про те, наскільки захоплюється українцями та їхньою силою, але й демонструє вбрання українських брендів, показуючи світові, що в цій країні живуть найталановитіші люди.

[ + – ] Мей Маск у Києві Фото: Maye Musk/Instagram

Перелічені зірки — лише невелика частина з тих, хто активно працює над тим, щоб донести до світу правду про те, що відбувається в Україні. Своє слово з цього приводу сказали Мадонна, Дуа Ліпа, Міла Куніс та Ештон Кутчер, Бенедикт Камбербетч та багато інших знаменитостей.