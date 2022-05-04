Донателла Версаче з'явилася на Met Gala у синьо-жовтій сукні (фото)

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Знаменита італійська модельєрка Донателла Версаче вийшла на червону доріжку Met Gala 2022 у синьо-жовтій сукні. Про це пише Independent.

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67-річна сестра засновника бренду Versace Джанні Версаче прийшла на бал Інституту костюма у Нью-Йорку у сукні із синьо-жовтих кольорів власного бренду.

Донателла продемонструвала довгу сукню на бретельках із корсетом і жовтими вставками. Доповнила свій образ дизайнерка нашумілими туфлями на високій платформі від Versace. Проте взуття 67-річної Донателли було спеціально пофарбоване в золотистий колір, аби туфлі підходили до тематики її образу.

[ + – ] Донателла Версаче та Карді Бі на Met Gala 2022

Як аксесуари італійська модельєрка додала сині сережки та золотий браслет із каблучкою. У макіяжі Донателли Версаче теж простежуються українські мовити — вона нафарбувала очі синьо-жовтими тінями.

[ + – ] Донателла Версаче на Met Gala 2022

"Мій Met Gala look для сьогоднішнього вечора. Ця сукня з корсетом оброблена джинсовими деталями, ланцюжками, золотою шкірою та покрита кристалами Swarovski", — зазначила дизайнерка.

Нагадаємо, чим смакували на вечері зіркові гості балу Інституту костюма.

Також Фокус писав про найкращі образи світових зірок на червоній доріжці Met Gala 2022.