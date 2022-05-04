Донателла Версаче з'явилася на Met Gala у синьо-жовтій сукні (фото)
Світові знаменитості обирають поєднання кольорів державного прапора України у своїх образах на знак солідарності з нашою країною.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Знаменита італійська модельєрка Донателла Версаче вийшла на червону доріжку Met Gala 2022 у синьо-жовтій сукні. Про це пише Independent.
67-річна сестра засновника бренду Versace Джанні Версаче прийшла на бал Інституту костюма у Нью-Йорку у сукні із синьо-жовтих кольорів власного бренду.
Донателла продемонструвала довгу сукню на бретельках із корсетом і жовтими вставками. Доповнила свій образ дизайнерка нашумілими туфлями на високій платформі від Versace. Проте взуття 67-річної Донателли було спеціально пофарбоване в золотистий колір, аби туфлі підходили до тематики її образу.
Як аксесуари італійська модельєрка додала сині сережки та золотий браслет із каблучкою. У макіяжі Донателли Версаче теж простежуються українські мовити — вона нафарбувала очі синьо-жовтими тінями.
"Мій Met Gala look для сьогоднішнього вечора. Ця сукня з корсетом оброблена джинсовими деталями, ланцюжками, золотою шкірою та покрита кристалами Swarovski", — зазначила дизайнерка.
Нагадаємо, чим смакували на вечері зіркові гості балу Інституту костюма.
Також Фокус писав про найкращі образи світових зірок на червоній доріжці Met Gala 2022.