Шеф-кухар розповів, що подавали на вечерю на Met Gala 2022

Меню розробляли, ґрунтуючись на історії США, одразу три шеф-кухарі.

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Червона доріжка Met Gala — це частина шоу, видима простим смертним, але найцікавіше починається, коли зірки піднімаються сходами власне на вечірку. За чутками, столик на гала-вечорі може коштувати і чверть мільйона доларів, але вхідний квиток коштуватиме щонайменше 30 тисяч доларів. У вартість входить і шикарна вечеря, яку готують найкращі шеф-кухарі та яка відображає тему виставки, відкритої в Інституті костюма. Про це пише Vogue.

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Цьогоріч меню розробляли Лорен фон дер Пул, Мелісса Кінг та Аміра Кассем. Тема вечері — "В Америці: антологія моди".

[ + – ] Гості на вечірці Met Gala Фото: Instagram fashioningtheself

На тарілках потрібно було реалізувати всю масштабну кухню 50 штатів США.

Фон дер Пул займалася закусками до коктейлів. Це були фаршировані яйця з юконською картоплею, рисові коржики з листовою капустою та огірковою сальсою, картопля з трюфелями та кокосовим севіче.

"Чим була б Америка без таких культур, як кукурудза, кабачки, кульбаба, листова капуста, боби та корінь лопуха? Я хотіла зосередитися на овочах, які надають Америці її аромату", — розповідала фон дер Пул про вибір продуктів.

Мелісса Кінг керувала приготуванням першої зміни страв. Свіже рибне філе, приправлене цитрусовими, оливками та сичуаньським перцем.

"Натхненням для цієї страви слугувало італійське крудо, але в ньому поєднуються техніки Латинської Америки з бульйоном, який поєднує смаки Китаю та Японії. Я хотіла створити страву, що втілює поєднання яскравих культур та етнічних груп іммігрантів, які сьогодні складають ДНК Америки", — зізналася Кінг.

Головною стравою вибрали стейк барбекю з весняною морквою, хрустким рисом і крихтами з кукурудзяного хліба.

А кондитерка Аміра Кассем вигадала спеціальний десерт, натхненний традиційними чаюваннями в епоху, названу "Позолоченим століттям".

[ + – ] Декорації на вечірці Met Gala Фото: Instagram fashioningtheself

На десерт подавали шоколадний торт, прошаркований або шоколадом, або мусом із капучино, виконаний у формі чайної чашки.

Стіл оздоблювали скатертини, натхненні вінтажними вишивками американської художниці за текстилем Елізабет Джефріс, знайденої редактором Vogue Едді Кірнаном в архіві музею Метрополітен.

А над столами проектували картину Ендрю Мелроуза 1887 "Замковий сад, Нью-Йорк, на якій зображена Статуя Свободи Бартольді".

Попри розкішну рекламу вечері, її втілення часто розчаровує. Так, минулого року акторка Кеке Палмер показала, чим годували на Met Gala 2021 та охрестила частування "погано одягненим салатом". За чутками, Кеке за свою відвертість потрапила до чорного списку Анни Вінтур.