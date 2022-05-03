Кабачки и одуванчики. Что подавали на самом дорогом ужине Met Gala 2022

Меню разрабатывали, основываясь на истории США, сразу три шеф-повара

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Красная дорожка Met Gala – это часть шоу, видимая простым смертным, но самое интересное начинается, когда звезды поднимаются по лестнице на саму вечеринку. По слухам, столик на гала-вечере может стоить и четверть миллиона долларов, но входной билет обойдется минимум в 30 тысяч долларов. В стоимость входит и шикарный ужин, который готовят лучшие шеф-повара и который отражает тему выставки, открытой в Институте костюма. Об этом пишет Vogue.

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В этом году меню разрабатывали Лорен фон дер Пул, Мелисса Кинг и Амира Кассем. Тема ужина – "В Америке: антология моды".

[ + – ] Гости на вечеринке Met Gala Фото: Instagram fashioningtheself

На тарелках нужно было воплотить всю масштабную кухню 50 штатов США.

Фон дер Пул занималась закусками к коктейлям. Это были фаршированные яйца с юконским картофелем, рисовые лепешки с листовой капустой и огуречной сальсой, картофель с трюфелями и кокосовым севиче.

"Чем была бы Америка без таких культур, как кукуруза, кабачки, одуванчик, листовая капуста, бобы и корень лопуха? Я хотела сосредоточиться на овощах, которые придают Америке ее аромат", — рассказывала фон дер Пул о выборе продуктов.

Мелисса Кинг руководила приготовлением первой смены блюд. Свежее рыбное филе, приправленное цитрусовыми, оливками и сычуаньским перцем.

"Вдохновением для этого блюда послужило итальянское крудо, но в нем сочетаются техники Латинской Америки с бульоном, который сочетает вкусы Китая и Японии. Я хотела создать блюдо, воплощающее сочетание ярких культур и этнических групп иммигрантов, составляющих сегодня ДНК Америки", — призналась Кинг.

Главным блюдом выбрали стейк барбекю с весенней морковью, хрустящим рисом и крошками из кукурузного хлеба.

А кондитер Амира Кассем придумала специальный десерт, вдохновленный традиционными чаепитиями в эпоху, названную "Позолоченным веком".

[ + – ] Декорации на вечеринке Met Gala Фото: Instagram fashioningtheself

На десерт подавали шоколадный торт, прослоенный либо шоколадом, либо муссом из капучино, выполненный в форме чайной чашки.

Стол украшали скатерти, вдохновленные винтажными вышивками американской художницы по текстилю Элизабет Джеффрис, найденной редактором Vogue Эдди Кирнаном в архиве музея Метрополитен.

А над столами проецировали картину Эндрю Мелроуза 1887 года "Замковый сад, Нью-Йорк, на которой изображена Статуя Свободы Бартольди".

Не смотря на шикарную рекламу ужина, его воплощение зачастую разочаровывает. Так, в прошлом году актриса Кеке Палмер показала, чем кормили на Met Gala 2021 и окрестила угощение "дурно одетым салатом". По слухам, Кеке за свою откровенность попала в черный список Анны Винтур.