Увядший салат и горсть кукурузы: гостья показала ужин на Met Gala 2021 за 30 тысяч долларов

Актриса Кеке Палмер сообщила, что ужин был веганским и весьма скудным

"Вот почему они не показывают вам еду", — именно так подписала свое скандальное видео актриса Кеке Палмер, которая наконец показала, чем кормят на знаменитом Met Gala. Об этом пишет Daily Mail.

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Кеке Палмер появилась на знаменитом балу Института костюма впервые и сразу спровоцировала скандал. Актриса и артистка стенд-апа, которая была одной из ведущих мероприятия, сняла сториз, в котором показала знаменитый ужин, который следует за шикарным дефиле селебрити по красной дорожке.

[ + – ] Еда на Met Gala 2021 Фото: Twitter Keke Palmer [ + – ] Кеке Палмер на Met Gala 2021 Фото: Twitter Keke Palmer

Судя по видео, гостей, которые заплатили 30 тысяч долларов за билет, чтобы попасть на самую шикарную модную вечеринку года, кормят скудно.

На тарелке можно разглядеть что-то похожее на ризотто, горсть кукурузы, несколько вялых помидоров и ломтиком огурца. Так же рядом видно сиротливый гриб. Сервирован ужин из рук вон плохо. В Сети его уже окрестили "самым дурно одетым салатом".

В этом году меню Met Gala 2021 было полностью веганским: десять лучших шеф-поваров Нью-Йорка накормили самых модных селебрити. Готовили повара из ресторана Aquavit, удостоенного двух звезд Мишлен: Эмма Бенгтссон, Чонхен Пак и их коллеги. Судя по блюду, показанному Кеке, престиж ресторана явно упадет.

[ + – ] Кеке Палмер берет интервью у Lil Nas X на Met Gala 2021 Фото: Скриншот

Для сравнения, меню на Met Gala 2021 звучало так: ячменный крем с кукурузой, маринованной репой и жареными грибами майтаке и свежим салатом. На десерт: яблочный мусс и яблочное конфи с глазурью из кальвадоса, которые подавалось в форме яблока. Также гостей угощали канапе из кукурузного хлеба с муссом из листовой капусты и кокоса, черным рисом с тыквенным соусом с чили и арбузным пирогом с копченой соей.

[ + – ] Сервировка столов на Met Gala 2021 Фото: Vogue

Впрочем, меню не всегда было скудным и исключительно веганским. Так, в 2018-м, когда бал был посвящен теме взаимодействия моды и религии, шеф-повар Дженни Глазго взяла за основу рецепты католической церковной и монастырской кухни: на столе были бараньи ребрышки со свежей мятой и миндальным песто. Основным же блюдом стал лобстер, которого украсили съедобной "позолотой", похожей на облачения церковников, а тарелки, на которых подавали блюдо, посыпали хлопьями из настоящего золота.

Напомним, на Met Gala действую несколько негласных правил: запрещено делать селфи, курить в туалете музея (а этим грешили Марк Джейкобс, Белла Хадид и Дакота Джонсон) и приводить детей. Теперь, видимо, еще и запретят фотографировать еду.

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