Зів'ялий салат і жменя кукурудзи: гостя показала вечерю на Met Gala 2021 за 30 тисяч доларів
Актриса Кеке Палмер повідомила, що вечеря була веганською і досить мізерною
"Ось чому вони не показують вам їжу", — саме так підписала своє скандальне відео актриса Кеке Палмер, яка нарешті показала, чим годують на знаменитому Met Gala. Про це пише Daily Mail.
Кеке Палмер з'явилася на знаменитому балу Інституту костюма вперше і відразу спровокувала скандал. Актриса та артистка стендапу, яка була однією з ведучих заходу, зняла сторіз, на якому показала знамениту вечерю, яка слідує за шикарним дефіле селебріті по червоній доріжці.
Судячи з відео, гостей, які заплатили 30 тисяч доларів за квиток, щоб потрапити на найбільш шикарну модну вечірку року, годують бідно.
На тарілці можна розгледіти щось схоже на різотто, жменю кукурудзи, кілька млявих помідорів і скибочку огірка. Так само поруч видно сиротливий гриб. Сервіровано вечерю з рук геть погано. У мережі її вже охрестили "погано одягненим салатом".
Цього року меню Met Gala 2021 було повністю веганським: десять кращих шеф-кухарів Нью-Йорка нагодували наймодніших селебріті. Готували кухаря з ресторану Aquavit, удостоєного двох зірок Мішлен: Емма Бенгтссон, Чонхі Пак та їхні колеги. Судячи зі страви, показаної Кеке, престиж ресторану явно впаде.
Для порівняння, меню на Met Gala 2021 звучало так: ячмінний крем з кукурудзою, маринованою ріпою і смаженими грибами майтаке і свіжим салатом. На десерт: яблучний мус і яблучне конфі з глазур'ю з кальвадосу, які подавалося у формі яблука. Також гостей пригощали канапе з кукурудзяного хліба з мусом з листової капусти і кокоса, чорним рисом з гарбузовим соусом з чилі і кавуновим пирогом з копченою соєю.
Втім, меню не завжди було мізерним і винятково веганським. Так, у 2018-му, коли бал був присвячений темі взаємодії моди і релігії, шеф-кухарка Дженні Глазго взяла за основу рецепти католицької церковної і монастирської кухні: на столі були баранячі реберця зі свіжою м'ятою і мигдальним песто. Основною ж стравою став лобстер, якого прикрасили їстівною "позолотою", схожою на облачення церковників, а тарілки, на яких подавали страву, посипали пластівцями зі справжнього золота.
Нагадаємо, на Met Gala діяло кілька негласних правил: заборонено робити селфі, курити в туалеті музею (а цим грішили Марк Джейкобс, Белла Хадід і Дакота Джонсон) і приводити дітей. Тепер, мабуть, ще й заборонять фотографувати їжу.
Раніше Фокус показував найбільш приголомшливі вбрання з червоної доріжки Met Gala і найбільш "голі" сукні з Балу Інституту костюма.
А також зібрав меми, які були натхненні чорним вбранням Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021. Нагадаємо, зірка реаліті-шоу вибрала тотал-лук, що закриває обличчя і навіть кисті рук. У мережі вирішили, що вона схожа на дементора з романів про Гаррі Поттера.