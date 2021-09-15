Зів'ялий салат і жменя кукурудзи: гостя показала вечерю на Met Gala 2021 за 30 тисяч доларів

Актриса Кеке Палмер повідомила, що вечеря була веганською і досить мізерною

"Ось чому вони не показують вам їжу", — саме так підписала своє скандальне відео актриса Кеке Палмер, яка нарешті показала, чим годують на знаменитому Met Gala. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кеке Палмер з'явилася на знаменитому балу Інституту костюма вперше і відразу спровокувала скандал. Актриса та артистка стендапу, яка була однією з ведучих заходу, зняла сторіз, на якому показала знамениту вечерю, яка слідує за шикарним дефіле селебріті по червоній доріжці.

[ + – ] Їжа на Met Gala 2021 Фото: Twitter Keke Palmer [ + – ] Кеке Палмер на Met Gala 2021 Фото: Twitter Keke Palmer

Судячи з відео, гостей, які заплатили 30 тисяч доларів за квиток, щоб потрапити на найбільш шикарну модну вечірку року, годують бідно.

На тарілці можна розгледіти щось схоже на різотто, жменю кукурудзи, кілька млявих помідорів і скибочку огірка. Так само поруч видно сиротливий гриб. Сервіровано вечерю з рук геть погано. У мережі її вже охрестили "погано одягненим салатом".

Цього року меню Met Gala 2021 було повністю веганським: десять кращих шеф-кухарів Нью-Йорка нагодували наймодніших селебріті. Готували кухаря з ресторану Aquavit, удостоєного двох зірок Мішлен: Емма Бенгтссон, Чонхі Пак та їхні колеги. Судячи зі страви, показаної Кеке, престиж ресторану явно впаде.

[ + – ] Кеке Палмер бере інтерв'ю у Lil Nas X на Met Gala 2021 Фото: Скриншот

Для порівняння, меню на Met Gala 2021 звучало так: ячмінний крем з кукурудзою, маринованою ріпою і смаженими грибами майтаке і свіжим салатом. На десерт: яблучний мус і яблучне конфі з глазур'ю з кальвадосу, які подавалося у формі яблука. Також гостей пригощали канапе з кукурудзяного хліба з мусом з листової капусти і кокоса, чорним рисом з гарбузовим соусом з чилі і кавуновим пирогом з копченою соєю.

[ + – ] Сервірування столів на Met Gala 2021 Фото: Vogue

Втім, меню не завжди було мізерним і винятково веганським. Так, у 2018-му, коли бал був присвячений темі взаємодії моди і релігії, шеф-кухарка Дженні Глазго взяла за основу рецепти католицької церковної і монастирської кухні: на столі були баранячі реберця зі свіжою м'ятою і мигдальним песто. Основною ж стравою став лобстер, якого прикрасили їстівною "позолотою", схожою на облачення церковників, а тарілки, на яких подавали страву, посипали пластівцями зі справжнього золота.

Нагадаємо, на Met Gala діяло кілька негласних правил: заборонено робити селфі, курити в туалеті музею (а цим грішили Марк Джейкобс, Белла Хадід і Дакота Джонсон) і приводити дітей. Тепер, мабуть, ще й заборонять фотографувати їжу.

Раніше Фокус показував найбільш приголомшливі вбрання з червоної доріжки Met Gala і найбільш "голі" сукні з Балу Інституту костюма.

А також зібрав меми, які були натхненні чорним вбранням Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021. Нагадаємо, зірка реаліті-шоу вибрала тотал-лук, що закриває обличчя і навіть кисті рук. У мережі вирішили, що вона схожа на дементора з романів про Гаррі Поттера.